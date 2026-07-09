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Shaza: da Brucia Piano a Estate Roma, il percorso della giovane cantautrice

A 18 anni Shaza prosegue il suo percorso con il nuovo singolo che anticipa il primo album.

News di Alessandro Genovese
Shaza in una foto promozionale durante il lancio del singolo Estate Roma.
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Shaza pubblica Estate Roma, il nuovo singolo uscito il 3 luglio, mentre prosegue il suo tour estivo e lavora al primo album. A soli 18 anni, la cantautrice comasca continua a costruire un percorso personale, fatto di brani che mettono al centro emozioni, relazioni e fragilità, con una scrittura diretta e senza sovrastrutture.

Dopo l’esordio con Brucia Piano, il nuovo capitolo conferma la direzione artistica di Shaza, nome d’arte di Sofia Audino, giovane musicista di Appiano Gentile che negli ultimi mesi ha iniziato a farsi conoscere tra radio e playlist dedicate alla nuova scena indie pop italiana.

Shaza, chi è la cantautrice comasca

Classe 2008, Shaza vive ad Appiano Gentile, in provincia di Como, ed è cresciuta con la musica fin dall’infanzia. A cinque anni ha iniziato a suonare l’ukulele, passando poi alla batteria. Chitarra e basso li ha imparati da autodidatta, mentre a dieci anni ha intrapreso un percorso di studi di canto e pianoforte presso l’associazione musicale Tilt.

Parallelamente frequenta il Liceo Centro Studi Casnati di Como, indirizzo multimediale audiovisivo, un percorso che riflette anche il suo interesse per il disegno, la fotografia e la grafica digitale.

Tra le passioni che accompagnano la sua musica c’è anche l’Urbex, l’esplorazione di edifici abbandonati che rielabora attraverso interventi grafici e fotografici. Un’attività che si affianca ai viaggi studio, tra cui quello a Berlino, città che ha contribuito ad ampliare il suo sguardo sulla cultura urbana europea.

Estate Roma, il nuovo singolo di Shaza

Con Estate Roma, Shaza racconta un amore estivo nato tra le strade della Capitale. Roma non è soltanto l’ambientazione del brano, ma diventa parte integrante del racconto, contribuendo a rendere ancora più intensa la relazione descritta nel testo.

Il verso La pelle che brucia come il mio cuore / che la testa rifiuta sintetizza il contrasto tra impulso e razionalità, uno dei temi centrali del singolo. Il videoclip ufficiale è atteso nella seconda metà di luglio, mentre la promozione radiofonica proseguirà fino alla fine di settembre.

Da Brucia Piano al primo album

Il percorso discografico di Shaza è iniziato con Brucia Piano, brano entrato in rotazione radiofonica dal 5 giugno e accompagnato dal videoclip pubblicato il 26 giugno.

La canzone nasce da una riflessione notturna su nostalgia, silenzi e rapporti che cambiano lentamente. Più che uno sfogo, è il racconto di un sentimento che si consuma poco alla volta, lasciando spazio a una malinconia delicata.

Oggi la cantautrice è impegnata nelle prime date del tour estivo e nella realizzazione del suo album d’esordio, continuando a sviluppare una scrittura che guarda all’it pop e all’indie italiano, con influenze che spaziano da Frah Quintale, Calcutta, Tananai e Gazzelle fino a Mac DeMarco e Cage the Elephant.

Al centro del progetto rimane la volontà di raccontare esperienze personali attraverso testi essenziali e immediati, senza rincorrere un genere preciso ma costruendo un’identità riconoscibile brano dopo brano.

All Music Italia

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