Giovedì 12 novembre, alle 21 (apertura porte alle 20.30), l’Hacienda di Roma, in via dei Cluniacensi 68, ospita il Cranio Randagio X Years Memorial: amici, artisti e fan cantano insieme per ricordarlo a dieci anni dalla scomparsa, con il ricavato devoluto in beneficenza. Alle 21.15 su Sky Uno comincia il quarto Live di X Factor… una puntata ricca di simbolismi.

Dieci anni fa, giovedì 17 novembre 2016, il quarto Live dell’edizione numero 10 ha ricordato Cranio Randagio con un video di Petrolio e con le parole di Alessandro Cattelan, mentre alcuni concorrenti ne cantavano un pezzo sul palco. Vittorio era morto solo cinque giorni prima a Roma, all’età di ventuno anni.

L’8 settembre qui sulle pagine di All Music Italia abbiamo lanciato un appello alla produzione di X Factor perché lo ricordasse anche quest’anno: il 12 novembre cade di giovedì ed è di nuovo la quarta puntata dei Live, come nel 2016.

Alla conferenza stampa di lancio la domanda l’abbiamo fatta direttamente: è previsto un momento per ricordarlo? La produzione ha risposto che al momento non c’era una risposta preparata, ha accolto la proposta e si è impegnata a prenderla in considerazione.

Cranio Randagio, il memorial all’Hacienda e il quarto Live di X Factor

L’ingresso costa 5 euro, in prevendita su Dice o sul posto, e l’incasso va a iniziative per giovani fragili e per genitori che hanno perso un figlio. Nel corso della serata ci sarà anche il vincitore di un contest per emergenti organizzato nelle scorse settimane.

Nelle anticipazioni del quarto Live arrivate a mezzo comunicato stampa da Sky sono presenti i vari momenti della puntata: la tripla eliminazione, l’ospite Charlotte Cardin tra le due manche e Giorgia, ma nessun accenno ad un possibile omaggio a Vittorio. Ci sarà o no? Al momento non è dato saperlo ma sarebbe a nostro avviso una possibilità sprecata per ricordarsi che la musica non dimentica.

Illustrazione dal profilo Instagram ufficiale di Cranio Randagio