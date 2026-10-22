Margherita Vicario pubblica venerdì 23 ottobre 2026 per Island Records La persona che più mi odia, secondo estratto da Un tripudio di pelle e di baci, l’album in uscita il 20 novembre. Il brano parla di una voce interiore che amplifica ogni sbaglio e che, col tempo, si confonde con la propria.

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Il significato di La persona che più mi odia di Margherita Vicario

La persona che più mi odia ruota intorno al peso del giudizio personale e alla tendenza a definirsi attraverso i propri fallimenti. Nel brano c’è una disparità: gli errori che negli altri si riesce ad accogliere con maggiore comprensione, a sé stessi è difficile perdonarli.

Il brano parte dalla tristezza, “lineare conseguenza” dei “sensi di colpa”. Chi canta sa cosa dovrebbe fare, darsi pace e alzare la voce, ma ammette “no ci riesco mai”.

Nel ritornello chi canta si indica: “la persona che più mi odia al mondo sono io”. Perdona sempre gli altri, “tutto a tutti tranne a me”, e si concentra “solo sui difetti” invece di superare i giorni brutti come fanno tutti.

Il pensiero è un veleno che “mi urla di arrendermi sul più bello”. L’ultima strofa descrive la persona che odia chi canta, “severa e ambiziosa”, senza spazio per l’errore. Prima del ritornello finale: “so che basta poco”, ma “quel poco non lo vedo”.

Riconoscere questa ostilità è già l’inizio del cambiamento, e Margherita Vicario sceglie di affrontarla: il brano diventa un confronto con la parte più severa di sé. L’arrangiamento è caldo e pieno, guidato da fiati trionfali che danno a questa lotta un respiro ampio, liberatorio.

Il brano entra in Un tripudio di pelle e di baci, album in tredici tracce. Il disco è anticipato da Ho chiesto aiuto, di cui trovi il testo e significato. Dal vivo Margherita Vicario sarà l’8 febbraio 2027 a Roma e il 10 febbraio a Milano: date e biglietti nel tour 2027.

Credits del brano ▸ Artista · Margherita Vicario

· Margherita Vicario ▸ Titolo · La persona che più mi odia

· La persona che più mi odia ▸ Autori · Testo: Margherita Vicario · Musica: Margherita Vicario, Giovanni Pallotti

· Testo: Margherita Vicario · Musica: Margherita Vicario, Giovanni Pallotti ▸ Produttore · Giovanni Pallotti

Testo di La persona che più mi odia di Margherita Vicario

Sarà questa tristezza

lineare conseguenza

di tutti i miei sensi di colpa

io non riesco a starne senza

ma sarà questa tristezza

questa rabbia che mi incendia

lineare conseguenza

di tutti i miei chi se ne importa

e dovrei darmi pace

quando serve alzare la voce

non sprecare sempre il tempo che non ho

e dovrei andare più a fondo

e godermi ogni secondo

ma no ci riesco mai

ah sono io

la persona che più mi odia al mondo sono io

ah proprio io

che perdono sempre tutto a tutti

tutto a tutti tranne a me

Dovrei fare come fanno tutti

superare bene o male pure i giorni brutti

no, io non non lo faccio mai

mi concentro solo sui difetti

rendo nero ciò che è bello

poi lo faccio a pezzi

come mai?

E mi stancherò

spero finirò

di dirmi sempre no non ce la fai

sulle cose importanti alla fine hai fallito

e il pensiero che

è un veleno che mi scorre nel sangue

va dritto al cervello

mi urla di arrendermi sul più bello

ah sono io la persona

che più mi odia al mondo sono io

ah proprio io

che perdono sempre tutto a tutti

tutto a tutti tutto a tutti

che alla prima delusione

cambia strada e cambia umore

è severa e ambiziosa

e non ha spazio per l’errore

che si vergogna nuda anche da sola sotto al sole

e all’ennesimo lamento scappa

e brucia il grande amore

è una frustrazione

è una fatica che

non so più reggere in me

so che basta poco

ma quel poco non lo vedo

non lo trovo

ah sono io

la persona che più mi odia al mondo sono io

ah proprio io

che perdona sempre tutto a tutti

tutto a tutti

tutto a tutti

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Niccolò Berretta