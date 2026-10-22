Margherita Vicario, La persona che più mi odia: perdono tutto a tutti, tranne a me
Il secondo estratto da Un tripudio di pelle e di baci esce venerdì 23 ottobre per Island Records.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) · (ultimo aggiornamento il )
Margherita Vicario pubblica venerdì 23 ottobre 2026 per Island Records La persona che più mi odia, secondo estratto da Un tripudio di pelle e di baci, l’album in uscita il 20 novembre. Il brano parla di una voce interiore che amplifica ogni sbaglio e che, col tempo, si confonde con la propria.
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Il significato di La persona che più mi odia di Margherita Vicario
La persona che più mi odia ruota intorno al peso del giudizio personale e alla tendenza a definirsi attraverso i propri fallimenti. Nel brano c’è una disparità: gli errori che negli altri si riesce ad accogliere con maggiore comprensione, a sé stessi è difficile perdonarli.
Il brano parte dalla tristezza, “lineare conseguenza” dei “sensi di colpa”. Chi canta sa cosa dovrebbe fare, darsi pace e alzare la voce, ma ammette “no ci riesco mai”.
Nel ritornello chi canta si indica: “la persona che più mi odia al mondo sono io”. Perdona sempre gli altri, “tutto a tutti tranne a me”, e si concentra “solo sui difetti” invece di superare i giorni brutti come fanno tutti.
Il pensiero è un veleno che “mi urla di arrendermi sul più bello”. L’ultima strofa descrive la persona che odia chi canta, “severa e ambiziosa”, senza spazio per l’errore. Prima del ritornello finale: “so che basta poco”, ma “quel poco non lo vedo”.
Riconoscere questa ostilità è già l’inizio del cambiamento, e Margherita Vicario sceglie di affrontarla: il brano diventa un confronto con la parte più severa di sé. L’arrangiamento è caldo e pieno, guidato da fiati trionfali che danno a questa lotta un respiro ampio, liberatorio.
Il brano entra in Un tripudio di pelle e di baci, album in tredici tracce. Il disco è anticipato da Ho chiesto aiuto, di cui trovi il testo e significato. Dal vivo Margherita Vicario sarà l’8 febbraio 2027 a Roma e il 10 febbraio a Milano: date e biglietti nel tour 2027.
Testo di La persona che più mi odia di Margherita Vicario
Sarà questa tristezza
lineare conseguenza
di tutti i miei sensi di colpa
io non riesco a starne senza
ma sarà questa tristezza
questa rabbia che mi incendia
lineare conseguenza
di tutti i miei chi se ne importa
e dovrei darmi pace
quando serve alzare la voce
non sprecare sempre il tempo che non ho
e dovrei andare più a fondo
e godermi ogni secondo
ma no ci riesco mai
ah sono io
la persona che più mi odia al mondo sono io
ah proprio io
che perdono sempre tutto a tutti
tutto a tutti tranne a me
Dovrei fare come fanno tutti
superare bene o male pure i giorni brutti
no, io non non lo faccio mai
mi concentro solo sui difetti
rendo nero ciò che è bello
poi lo faccio a pezzi
come mai?
E mi stancherò
spero finirò
di dirmi sempre no non ce la fai
sulle cose importanti alla fine hai fallito
e il pensiero che
è un veleno che mi scorre nel sangue
va dritto al cervello
mi urla di arrendermi sul più bello
ah sono io la persona
che più mi odia al mondo sono io
ah proprio io
che perdono sempre tutto a tutti
tutto a tutti tutto a tutti
che alla prima delusione
cambia strada e cambia umore
è severa e ambiziosa
e non ha spazio per l’errore
che si vergogna nuda anche da sola sotto al sole
e all’ennesimo lamento scappa
e brucia il grande amore
è una frustrazione
è una fatica che
non so più reggere in me
so che basta poco
ma quel poco non lo vedo
non lo trovo
ah sono io
la persona che più mi odia al mondo sono io
ah proprio io
che perdona sempre tutto a tutti
tutto a tutti
tutto a tutti
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto di Niccolò Berretta