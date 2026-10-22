Testo e significato di Binari, il nuovo singolo di Francamente, in uscita venerdì 23 ottobre 2026 per Carosello Records.

Il brano sarà contenuto nell’edizione in vinile di BITTE LEBEN, l’album d’esordio della cantautrice, disponibile per la prima volta in formato fisico dal 13 novembre. Nel vinile trova spazio anche una versione live di se potessi, registrata al Locomotiv di Bologna durante una delle prime date del tour.

Binari è completamente dentro il disco. Ne ha il suono, la forza delle immagini, quel modo di raccontare i rapporti che passa dal corpo e arriva alle domande sull’identità. Il suo posto nella versione in vinile viene naturale: appartiene a quello che Francamente ha costruito insieme al produttore Diego Montinaro, in arte Goedi, e che qui continua a prendere forma.

Francamente, Binari : il significato del brano

La canzone racconta l’impossibilità, a volte, di incontrarsi. Ci si conosce, ci si avvicina, ma sullo stesso legame si costruiscono aspettative differenti. Si corre su binari paralleli: la vicinanza c’è, eppure quello che desideriamo può portarci altrove rispetto all’altra persona. Dentro questa immagine ritrovo anche le aspettative che ci facciamo sulla vita, i futuri che immaginiamo e con i quali la realtà, prima o poi, deve fare i conti.

La stessa Francamente racconta:

“Binari parla del movimento tra due persone che nel conoscersi sviluppano aspettative differenti l’una per l’altra. Il legame è lo stesso, eppure si creano visioni parallele a seconda del desiderio. Così iniziano a correre pensieri e sogni, procedono di stazione in stazione, creando realtà diverse non sempre destinate a incontrarsi.”

Francamente riesce a restituire una realtà metropolitana trasfigurata dalla malinconia. I marciapiedi, le scale, le stazioni sono luoghi concreti, quotidiani, ma nelle sue parole prendono la forma di quello che sente. E mentre i pensieri corrono, la musica ci mette quel pizzico di anni Ottanta, quel brio che attraversa la canzone. Anche la malinconia ha movimento.

In questo ha un peso preciso la continuità del lavoro con Goedi. La produzione rende organico tutto il disco, e Binari fa sentire quanto funzioni questa intesa. Il suono accompagna la scrittura nella sua parte più carnale e in quella più immaginifica, tiene insieme lo slancio e l’inquietudine. È anche attraverso questo lavoro condiviso che la musica di Francamente sta diventando qualcosa di speciale, sempre più suo.

I richiami si possono sentire: Giuni Russo, Battiato, Cyndi Lauper, i Cocteau Twins. Sono musicalità che affiorano e che possono orientare l’ascolto. Ma Francamente la riconosci. Se chiudo gli occhi e ripenso a BITTE LEBEN, il suo stile lo sento chiaramente. Ha già un modo personale di abitare quei suoni, di farli aderire alle parole e alle immagini.

E le immagini sono spesso crude, molto terrene, passionali. C’è una carnalità che dà peso a quello che racconta: le gambe, il bisogno di sparire nell’altra persona, il desiderio di vicinanza. Poi, nello stesso respiro, arriva il pensiero di vedersi vecchie insieme. Il desiderio immediato contiene già una vita immaginata in due, con tutta la tenerezza e il rischio che questo comporta.

È questo che mi interessa della sua scrittura: quanto riesca ad andare in profondità restando così fisica. Dentro ci sono l’identità, l’amore e soprattutto l’amarsi. Il riconoscersi nei propri desideri, l’accettare di essere diversi, il fare i conti con le difficoltà dell’amore quando l’altra persona non immagina quello che immaginiamo noi. Il corpo rende queste domande concrete, le fa sentire prima ancora di spiegarle.

In Binari questa capacità viene fuori con forza. La malinconia, il brio, la passione e la difficoltà di incontrarsi appartengono alla stessa canzone, così come appartengono allo stesso disco. È un altro tassello riuscito di quel bellissimo mosaico che Francamente ha costruito con BITTE LEBEN.

Il testo di Binari

Di seguito un estratto del testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Gambe lunghe fatte per battezzare

Il marciapiede con accanto le scale

Portano dove ti sei messa a dormire

Per non sentire no l’estate al mare

Vorrei svegliarti dai tuoi sogni spezzati

Ci vedo vecchie che corriamo nei prati

Mi sento vuota se non posso sparire

Tra le tue gambe strette come binari

Che corrono veloci

Stazioni in movimento

Corrono feroci

Pensieri in movimento

Pieni di noi pieni di noi

Il passaggio dal marciapiede al sogno di correre insieme nei prati contiene già questa doppia dimensione: quello che c’è e quello che si desidera. Poi l’immagine delle gambe riporta tutto al corpo, mentre le stazioni e i pensieri continuano a muoversi. La vicinanza fisica e i futuri immaginati corrono dentro gli stessi versi.

BITTE LEBEN in vinile e il Premio Tenco

L’uscita di Binari accompagna un altro appuntamento per Francamente: venerdì 23 ottobre la cantautrice è attesa al Teatro Ariston di Sanremo nell’ambito del Premio Tenco 2026. BITTE LEBEN è entrato nella cinquina dei finalisti delle Targhe Tenco nella categoria Miglior Album Opera Prima.

Il vinile sarà disponibile dal 13 novembre. A questo link sono disponibili il pre-order di BITTE LEBEN e il pre-save di Binari.

Crediti del brano ▸ Titolo · Binari

· Binari ▸ Artista · Francamente

· Francamente ▸ Produzione · Goedi

· Goedi ▸ Testo · Francesca Siano

· Francesca Siano ▸ Musica · Diego Montinaro, Francesca Siano, Alessandro Dorso, Fabio Visocchi

· Diego Montinaro, Francesca Siano, Alessandro Dorso, Fabio Visocchi ▸ Synth, drum programming · Diego Montinaro

· Diego Montinaro ▸ Synth, Fender Rhodes · Fabio “Veezo” Visocchi

· Fabio “Veezo” Visocchi ▸ Chitarre · Alessandro Dorso, Carmine Calia

· Alessandro Dorso, Carmine Calia ▸ Basso · Carmine Calia

· Carmine Calia ▸ Batteria · Graziano Pennetta

· Graziano Pennetta ▸ Etichetta · Carosello Records

· Carosello Records ▸ Data di uscita · 23 ottobre 2026

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Foto: Nicola Garzetti