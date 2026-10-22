Dopo il successo estivo di Dale, realizzato con Yung Snapp, G Mineiro e Reversal, Frezza torna con 7/7, il nuovo singolo in uscita venerdì 23 ottobre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il rapper napoletano punta su un brano costruito per i club, già circolato su TikTok e provato dal vivo prima della pubblicazione ufficiale.

Il percorso di Frezza si inserisce nella nuova scena rap partenopea, dove si è fatto conoscere con brani come PLATA O PLOMO e Vecchio stampo & West Coast, arrivato al 29° posto della Top 200 di Spotify. L’artista ha inoltre preso parte a PEZZI DA NOVANTA, contenuto nell’album WE THE SQUAD Vol.2 della SLF.

“7/7” di Frezza: la produzione di Manuel Erry e Dat Boi Dee

Per 7/7, Frezza si affida a Manuel Erry e Dat Boi Dee, che firmano insieme la produzione. Il brano punta su una base incisiva e su un ritornello pensato per restare in testa, mentre il rapper alterna punchline e cambi di flow.

Il singolo arriva dopo una stagione estiva segnata da Dale, collaborazione che ha coinvolto anche Yung Snapp, G Mineiro e Reversal. Con il nuovo pezzo, Frezza sposta l’attenzione verso sonorità pensate per accompagnare la stagione dei club.

Da TikTok ai live: “7/7” circolava già prima dell’uscita

Prima della pubblicazione, 7/7 ha raccolto attenzione su TikTok, dove il brano è stato utilizzato in migliaia di creazioni originali. Anche le ultime esibizioni dal vivo hanno contribuito a far conoscere la traccia al pubblico.

La circolazione anticipata del singolo mostra come il percorso di un brano rap possa iniziare prima della sua disponibilità sulle piattaforme. Nel caso di Frezza, la risposta sui social e l’accoglienza durante i live hanno accompagnato l’attesa per l’uscita ufficiale.

Chi è Frezza, il rapper napoletano classe 2004

Frezza, nato a Napoli il 4 gennaio 2004, ha iniziato il suo percorso pubblicando singoli che gli hanno permesso di costruire un primo seguito. Tra questi ci sono PLATA O PLOMO e Vecchio stampo & West Coast, quest’ultimo entrato nella Top 200 di Spotify.

Un altro passaggio è arrivato con PROVA VIVENTE, seguito nel 2025 da DEMONIA e GOTTI. Nello stesso percorso rientra SCUGNIZZI X SEMPRE, EP realizzato in collaborazione con Dipinto.

Nel 2026 Frezza ha pubblicato ad aprile LOCO, prima di preparare il terreno per 7/7. Il nuovo singolo sarà disponibile da venerdì 23 ottobre e segna il passaggio dalla stagione di Dale a una nuova fase del suo percorso musicale.