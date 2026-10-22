IDRA Rxx torna con BARBARA, il nuovo singolo in uscita venerdì 23 ottobre per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Dopo MOLLY GIRL, realizzato con GREG Qx, e il precedente L’Erba Voglio, il rapper romano classe 2008 prosegue il suo percorso tra trap, sonorità latine e corridos tumbados.

Originario di Testaccio e membro del collettivo 800Klan, IDRA Rxx è tra i nomi emergenti che stanno esplorando il corrido in Italia, adattando un linguaggio musicale legato all’America Latina alla realtà della Capitale. Un percorso che si distingue per il legame con il quartiere d’origine e per l’apertura verso sonorità che vanno oltre i riferimenti abituali del rap romano.

IDRA Rxx e il corrido romano: da “MOLLY GIRL” a “BARBARA”

Con MOLLY GIRL, realizzata insieme a GREG Qx, l’artista ha esplorato il lato più sentimentale del corrido love. Il singolo si inserisce in un percorso che alterna il racconto street a una dimensione più intima, mostrando un approccio non limitato a un’unica declinazione del genere.

Il nuovo brano BARBARA si inserisce in questa ricerca sonora. Al momento, le informazioni disponibili non anticipano dettagli specifici sul testo o sulla produzione, ma il singolo prosegue il lavoro di IDRA Rxx su un’identità musicale che mette in dialogo la scena romana e le influenze latinoamericane.

Chi è IDRA Rxx, il rapper romano classe 2008

Dietro il nome IDRA Rxx c’è Adriano Hoxhaj, nato nel 2008 e cresciuto a Testaccio, quartiere romano con una forte identità popolare e una storia legata anche alla cultura urbana. Il legame con il Rione XX è al centro del suo nome d’arte e della sua immagine musicale.

Nel suo percorso c’è anche l’incontro con Side Baby, tra i riferimenti della trap romana ed ex membro della Dark Polo Gang. L’attenzione del rapper ha aperto a IDRA Rxx la possibilità di collaborare con Close Listen, producer storico legato al percorso musicale di Side Baby.

Il lavoro sulle sonorità folk-trap e sui corridos tumbados ha contribuito a definire una proposta che guarda oltre l’Italia. Secondo le informazioni diffuse sul progetto, la musica di IDRA Rxx è già entrata in playlist messicane e internazionali, un segnale dell’interesse raccolto anche fuori dai confini nazionali.

Con BARBARA, disponibile dal 23 ottobre, il rapper aggiunge un nuovo capitolo a un percorso ancora agli inizi, costruito tra le radici di Testaccio e influenze musicali provenienti da oltreoceano.