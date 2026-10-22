SIG è il personaggio dal teschio dorato che affianca Cesare Cremonini in AMATEUR, il decimo album di inediti uscito il 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il nome abbrevia Sigmund, il Sigmund Freud citato nel testo della title track. SIG è anche un musicista: entra nel disco e sarà sul palco del tour.

Cosa rappresenta SIG: il teschio, Damien Hirst e Carmelo Bene

Cremonini spiega che il teschio ha “un valore sia simbolico che concreto”. SIG è il musicista con cui vuole esprimere “il ritorno al sound e all’attitude delle band”, alla riduzione e alla scarnificazione del suono e dell’immagine del pop.

Il personaggio è anche il simbolo del cortocircuito che Cremonini cerca di far accadere nella carriera e nella musica: “mettere in controfase la morte, il lusso della discografia, il desiderio e l’ambizione”.

Per l’immagine Cremonini ha pensato al teschio di Damien Hirst, che trasforma un simbolo antico di mortalità in un oggetto abbagliante, e ai monologhi di Carmelo Bene contro la finzione e la menzogna dell’arte.

A Londra, il 20 ottobre, Cremonini ha spiegato che SIG non è un alter ego: rappresenta “tutto quell’ego e tutto quel desiderio e tutta quell’ambizione e tutta quella fuliggine” che un essere umano si porta dietro. Liberarsene serve per essere “più Noel Gallagher che Liam”, più concentrato sulla musica.

Il teschio nasce da qui: il vero amateur, ha detto Cremonini con una certa ironia, “è colui che è morto e non può morire”, uno che per passione e per amore resta attaccato alla vita. Quella sera SIG ha suonato accanto a lui in tutte le canzoni.

Sotto la maschera di SIG c’è un musicista polistrumentista e produttore che ha già lavorato con Cesare Cremonini. Durante lo show di Londra la stampa presente ha intuito facilmente chi fosse, ma All Music Italia sceglie di non renderlo noto per tutta la durata di questo progetto.

Dove si vede SIG: da Paparazzi a Disturbo mentale

SIG compare nelle immagini del progetto con Paparazzi, il singolo che il 18 settembre ha anticipato AMATEUR, e nelle foto promozionali imbraccia un basso dorato. Nella tracklist compare come feat. in Disturbo mentale, il brano in cui l’album affronta più direttamente la salute mentale.

Sul palco di AMATOUR, 16 concerti nei palasport dal 24 novembre tra Ancona, Bologna, Torino e Milano, il personaggio avrà un compito preciso: “accentrare verso di sé tutto il male e il superfluo che circonda il sistema dello spettacolo e dell’intrattenimento”. Cremonini dice di voler rendersi libero da quel sistema, almeno per un po’.

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Foto di Erika Serio