Cesare Cremonini chiude AMATEUR, il suo decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music, con Athena, una ballad sul desiderio di lasciare tutto e andarsene, in cui chi canta vorrebbe che il tu fosse la dea Athena a tessere la sua tela.

Leggi subito il testo integrale ↓

Leggi anche Chi è SIG, il personaggio dal teschio dorato di Cesare Cremonini

Il significato di Athena di Cesare Cremonini

Prima del finale Athena cambia tempo e lascia spazio all’assolo di sax di Donny McCaslin, con l’Hammond di Leonardo Caligiuri e le chitarre di Alessandro Magnanini. Con questo brano si chiude un concept cominciato con la seduta di psicoanalisi della title track e arrivato a una nuova consapevolezza.

Nelle prime strofe Cremonini si rivolge a un tu che non parla: “Perché non parli”. Dice che “la vita è un filo” e vorrebbe che il tu fosse “la dea Athena che tesse la mia tela”, e ammette che “è solo un sogno lo so”.

Il cantante vorrebbe “lasciare tutto e andarsene” e, nel ritornello che torna anche in chiusura, dice che a occhi chiusi è facile “oltrepassare l’argine che tiene in gabbia le anime” e “smetterla di piangere”.

Dopo il primo ritornello Cremonini canta “la luna si spezza nel cielo”, anzi “ci annega”. La luna “sembra una sirena” che lo chiama e gli parla ogni sera, si specchia, piange e “riavvolge la sua tela”.

Athena è l’undicesimo e ultimo brano di AMATEUR, il disco che dal 24 novembre Cremonini porta nei palasport con AMATOUR: 16 date fra Ancona, Bologna, Torino e Milano, con la data zero ad Ancona.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Titolo · Athena

· Athena ▸ Autori · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Athena di Cesare Cremonini

Ma cosa

Stai pensando stasera

E che la vita è un filo

Che vorrei fossi tu

La dea Athena

Che tesse la mia tela

Perché non parli

Dai non fare l’offesa

È solo un sogno lo so

Ma se ci credi anche tu

(Non esser così seria)

Poi si avvera

È un conto alla rovescia

Ah se fosse facile

Soltanto un po’ più facile

Lasciare tutto e andarsene

Sul dorso di una balena

Ah se chiudi gli occhi

È facile

Oltrepassare l’argine

Che tiene in gabbia le anime

E smetterla di piangere

Proietta la tua immagine

Su un altro pianeta

Cosa stai pensando

Stasera

Io che vorrei fossi qui

Mentre la luna

Si spezza nel cielo

Anzi ci annega

Sembra una sirena

Che mi chiama

E mi parla ogni sera

Scioglie i capelli

E si specchia

Si vede bella un istante

Poi piange si dispera

Riavvolge la sua tela

Se chiudi gli occhi è facile

Oltrepassare l’argine

Che tiene in gabbia le anime

E smetterla di piangere

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Quanto AMI Cesare? Qui voti Cesare Cremonini come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano. Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato. Il tuo voto Vota

Foto di Pepsy Romanoff