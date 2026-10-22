Cesare Cremonini, Solo e solamente: omaggio a Gaber, Jannacci, Gaetano e Graziani
di All Music Italia ·
Cesare Cremonini costruisce Solo e solamente, penultimo brano di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il testo è una proposta rivolta a chi ama: con l’amore si potrebbe cancellare un orrore, con il sesso rendere abitabile “sto cesso”.
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Il significato di Solo e solamente di Cesare Cremonini
Cremonini lega Solo e solamente al tempo in cui l’album è nato: “L’album recupera anche un cantautorato italiano più laterale. Ho riflettuto molto in questi mesi su quale fosse oggi il riferimento migliore per descriverci, in questo tempo malandato e incerto.”
Il cantautore indica anche i riferimenti per nome: “Le voci più libere e naïf, come Ivan Graziani, Giorgio Gaber, Rino Gaetano ed Enzo Jannacci, mi sono sembrate particolarmente vicine al tempo che stiamo vivendo. ‘Solo e solamente‘ è un omaggio a quel mondo.”
Nella prima strofa la voce parla di sonno e di attesa: “dormendo tutto il giorno da mattina fino a sera”, “sperando che una rondine poi faccia primavera”. Poi chiede alla persona che ama di “smettere di esser così bella”.
Nel ritornello la voce si rivolge a chi ama: “sempre qua dove io non son mai stato” e “solo tu sai attraversarmi senza leggermi la mano”. Conclude con “siamo di più della somma delle parti”.
Nella seconda strofa la voce descrive una scena in treno: “c’è una ragazza triste di fianco al finestrino” che “piange perché loro non si accorgano che è nuda”. Quando la proposta torna, a essere cancellato è “il suo dolore”, e la richiesta cambia in “smettere di esser così vera”.
Il tour AMATOUR porterà le canzoni di AMATEUR nei palasport con 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano, a partire dal Palaprometeo di Ancona il 24 novembre.
Testo di Solo e solamente di Cesare Cremonini
Con l’amore
Potremmo cancellare
Questo orrore
E tutte le risate
Sia sincere che forzate
Che rimangono da fare
Ma solo e solamente
Con il sesso
Per rendere abitabile
Sto cesso
Dormendo tutto il giorno
Da mattina fino a sera
Sperando che una rondine
Poi faccia primavera
A scuola quel silenzio
Mi ingrossava la cartella
Potresti per favore
Smettere
Di esser così bella
Ma tu sei sempre qua
Dove io non son mai stato
Come un flash
Hollywoodiano
Solo tu sai attraversarmi
Senza leggermi la mano
E sai farlo solo tu
E io non smetterò di amarti
Se insieme siam di più
Siamo di più
Della somma delle parti
Tutta l’autostrada
È una sala d’aspetto
Per chi sfugge alla finanza
Nascosta sotto a un letto
Che freddo fa la pancia
Stare nudi sulla bilancia
Nel posto corridoio
Di chissà di quale treno
C’è una ragazza triste
Di fianco al finestrino
Tra gente sconosciuta
Piange perché loro
Non si accorgano
Che è nuda
Ma solo e solamente
Con l’amore
Potremmo cancellare
Il suo dolore
Tenendosi per mano
Mentre andiamo fuori
A cena
La musica la radio
Passa un’altra cantilena
Nel tempo quel silenzio
È diventata una catena
Potresti per favore
Smettere
Di esser così vera
Ma tu sei sempre tu
E io chi son mai stato
Come un flash
Hollywoodiano
Solo tu sai traversarmi
Senza leggermi la mano
E sai farlo solo tu
E non smetterò di amarmi
Che insieme siam di più
Siamo di più
Della somma delle parti
Solo e solamente
Con l’amore
Potremmo cancellare
Questo orrore
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto di Pepsy Romanoff