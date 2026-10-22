Cesare Cremonini costruisce Solo e solamente, penultimo brano di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il testo è una proposta rivolta a chi ama: con l’amore si potrebbe cancellare un orrore, con il sesso rendere abitabile “sto cesso”.

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Il significato di Solo e solamente di Cesare Cremonini

Cremonini lega Solo e solamente al tempo in cui l’album è nato: “L’album recupera anche un cantautorato italiano più laterale. Ho riflettuto molto in questi mesi su quale fosse oggi il riferimento migliore per descriverci, in questo tempo malandato e incerto.”

Il cantautore indica anche i riferimenti per nome: “Le voci più libere e naïf, come Ivan Graziani, Giorgio Gaber, Rino Gaetano ed Enzo Jannacci, mi sono sembrate particolarmente vicine al tempo che stiamo vivendo. ‘Solo e solamente‘ è un omaggio a quel mondo.”

Nella prima strofa la voce parla di sonno e di attesa: “dormendo tutto il giorno da mattina fino a sera”, “sperando che una rondine poi faccia primavera”. Poi chiede alla persona che ama di “smettere di esser così bella”.

Nel ritornello la voce si rivolge a chi ama: “sempre qua dove io non son mai stato” e “solo tu sai attraversarmi senza leggermi la mano”. Conclude con “siamo di più della somma delle parti”.

Nella seconda strofa la voce descrive una scena in treno: “c’è una ragazza triste di fianco al finestrino” che “piange perché loro non si accorgano che è nuda”. Quando la proposta torna, a essere cancellato è “il suo dolore”, e la richiesta cambia in “smettere di esser così vera”.

Il tour AMATOUR porterà le canzoni di AMATEUR nei palasport con 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano, a partire dal Palaprometeo di Ancona il 24 novembre.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Titolo · Solo e solamente

· Solo e solamente ▸ Autori · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Solo e solamente di Cesare Cremonini

Con l’amore

Potremmo cancellare

Questo orrore

E tutte le risate

Sia sincere che forzate

Che rimangono da fare

Ma solo e solamente

Con il sesso

Per rendere abitabile

Sto cesso

Dormendo tutto il giorno

Da mattina fino a sera

Sperando che una rondine

Poi faccia primavera

A scuola quel silenzio

Mi ingrossava la cartella

Potresti per favore

Smettere

Di esser così bella

Ma tu sei sempre qua

Dove io non son mai stato

Come un flash

Hollywoodiano

Solo tu sai attraversarmi

Senza leggermi la mano

E sai farlo solo tu

E io non smetterò di amarti

Se insieme siam di più

Siamo di più

Della somma delle parti

Tutta l’autostrada

È una sala d’aspetto

Per chi sfugge alla finanza

Nascosta sotto a un letto

Che freddo fa la pancia

Stare nudi sulla bilancia

Nel posto corridoio

Di chissà di quale treno

C’è una ragazza triste

Di fianco al finestrino

Tra gente sconosciuta

Piange perché loro

Non si accorgano

Che è nuda

Ma solo e solamente

Con l’amore

Potremmo cancellare

Il suo dolore

Tenendosi per mano

Mentre andiamo fuori

A cena

La musica la radio

Passa un’altra cantilena

Nel tempo quel silenzio

È diventata una catena

Potresti per favore

Smettere

Di esser così vera

Ma tu sei sempre tu

E io chi son mai stato

Come un flash

Hollywoodiano

Solo tu sai traversarmi

Senza leggermi la mano

E sai farlo solo tu

E non smetterò di amarmi

Che insieme siam di più

Siamo di più

Della somma delle parti

Solo e solamente

Con l’amore

Potremmo cancellare

Questo orrore

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff