Cesare Cremonini, Disturbo mentale: “non c’è una logica perché sia capitato proprio a me”
di All Music Italia ·
Cesare Cremonini canta in prima persona la sofferenza psichica in Disturbo mentale feat. SIG, nono brano di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il testo, scritto da Cremonini, usa parole dirette: la voce nomina il disturbo, il dolore e la paura di sé.
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Il significato di Disturbo mentale di Cesare Cremonini
Disturbo mentale è il brano in cui AMATEUR affronta più direttamente il tema della salute mentale. Il loop su cui poggia la base è stato costruito insieme al batterista Malcolm Catto.
Nella prima strofa la voce chiama il disturbo mentale “una strana ossessione” e dice “so farmi del male” e “trattare il dolore”, poi “mi piace bruciare le stelle”.
Nel ritornello la voce si rivolge a un dottore: “ogni tanto ho paura di me”. Poi chiede di guardare “come rido e mi diverto” e, dopo la parola karma, “come brucia il mio deserto”.
La voce chiude il ritornello con una negazione: il testo interrompe la frase due volte su “logi” e la completa solo alla terza, “non c’è una logica perché sia capitato proprio a me”. Alla ripresa, dopo la seconda strofa, la voce canta “come vivo e mi diverto”.
SIG è il personaggio dal teschio dorato che affianca Cremonini nell’universo di AMATEUR e compare già con il singolo Paparazzi. Il nome abbrevia Sigmund, il Freud citato nella title track.
Il 20 ottobre a Londra Cremonini ha eseguito Disturbo mentale dal vivo proprio con SIG. Il personaggio salirà anche sul palco di AMATOUR, il tour che dal 24 novembre tocca 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano.
Testo di Disturbo mentale di Cesare Cremonini
Disturbo mentale
È una strana ossessione
So farmi del male
Trattare il dolore
Mi piace bruciare le stelle
Bucarmi la pelle
Dottore
Ogni tanto ho paura di me
Guarda
Guarda
Come rido e mi diverto
Karma
Guarda
Come brucia il mio deserto
Mamma
Sembrano le fiamme
Dell’inferno
No non c’è una logi
No non c’è una logi
No non c’è una logica
Perché sia capitato
Proprio a me
Intruglio speciale
È un veleno mortale
Può farmi cadere
In un sonno totale
Mi piace fissare la gente
Bruciarmi la pelle
Dottore
Ogni tanto ho paura di me
Guarda
Guarda
Come vivo e mi diverto
Karma
Guarda come brucia
Il mio deserto
(Oh)
Mamma sembrano le fiamme
Dell’inferno
No non c’è una logi
No non c’è una logi
No non c’è una logica
Perché sia capitato
Proprio a me
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto di Pepsy Romanoff