Cesare Cremonini canta in prima persona la sofferenza psichica in Disturbo mentale feat. SIG, nono brano di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il testo, scritto da Cremonini, usa parole dirette: la voce nomina il disturbo, il dolore e la paura di sé.

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Il significato di Disturbo mentale di Cesare Cremonini

Disturbo mentale è il brano in cui AMATEUR affronta più direttamente il tema della salute mentale. Il loop su cui poggia la base è stato costruito insieme al batterista Malcolm Catto.

Nella prima strofa la voce chiama il disturbo mentale “una strana ossessione” e dice “so farmi del male” e “trattare il dolore”, poi “mi piace bruciare le stelle”.

Nel ritornello la voce si rivolge a un dottore: “ogni tanto ho paura di me”. Poi chiede di guardare “come rido e mi diverto” e, dopo la parola karma, “come brucia il mio deserto”.

La voce chiude il ritornello con una negazione: il testo interrompe la frase due volte su “logi” e la completa solo alla terza, “non c’è una logica perché sia capitato proprio a me”. Alla ripresa, dopo la seconda strofa, la voce canta “come vivo e mi diverto”.

SIG è il personaggio dal teschio dorato che affianca Cremonini nell’universo di AMATEUR e compare già con il singolo Paparazzi. Il nome abbrevia Sigmund, il Freud citato nella title track.

Il 20 ottobre a Londra Cremonini ha eseguito Disturbo mentale dal vivo proprio con SIG. Il personaggio salirà anche sul palco di AMATOUR, il tour che dal 24 novembre tocca 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini feat. SIG

· Cesare Cremonini feat. SIG ▸ Titolo · Disturbo mentale

· Disturbo mentale ▸ Autori · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo, Alessio Natalizia

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo, Alessio Natalizia ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Disturbo mentale di Cesare Cremonini

Disturbo mentale

È una strana ossessione

So farmi del male

Trattare il dolore

Mi piace bruciare le stelle

Bucarmi la pelle

Dottore

Ogni tanto ho paura di me

Guarda

Guarda

Come rido e mi diverto

Karma

Guarda

Come brucia il mio deserto

Mamma

Sembrano le fiamme

Dell’inferno

No non c’è una logi

No non c’è una logi

No non c’è una logica

Perché sia capitato

Proprio a me

Intruglio speciale

È un veleno mortale

Può farmi cadere

In un sonno totale

Mi piace fissare la gente

Bruciarmi la pelle

Dottore

Ogni tanto ho paura di me

Guarda

Guarda

Come vivo e mi diverto

Karma

Guarda come brucia

Il mio deserto

(Oh)

Mamma sembrano le fiamme

Dell’inferno

No non c’è una logi

No non c’è una logi

No non c’è una logica

Perché sia capitato

Proprio a me

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff