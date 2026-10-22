Cesare Cremonini e Malika Ayane, Cose molto piccole: un amore da divano e serie inutili
di All Music Italia ·
Cesare Cremonini canta con Malika Ayane Cose molto piccole, ottava traccia di AMATEUR, decimo album di inediti uscito il 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il brano racconta un amore immerso nella quotidianità, fatto di gesti minimi e abitudini, e riunisce i due artisti dopo sedici anni.
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Il significato di Cose molto piccole di Cesare Cremonini
Cesare Cremonini racconta come è arrivata Malika nel brano: “Quando è nato questo verso della canzone ho pensato subito a Malika. La sua voce raccoglie e riordina sempre ‘cose piccole’, intime. Le porta in primo piano nelle canzoni.”
Cremonini aggiunge: “Io credo che Malika sia una straordinaria artista della realtà, capace di dare un colore perfetto alle nature morte che ci circondano, come una fantastica studiosa della verità.”
Alla conferenza stampa di Londra Cremonini ha spiegato perché voleva Malika: dopo aver coinvolto Salmo e Fabri Fibra sentiva nel disco un’energia che definisce “un po’ da trincea”, e “avevo bisogno della femminilità in questo disco”. Per lui “Malika ha ridato ordine a questo disco con la sua voce”.
A Londra i due hanno cantato il brano insieme sul palco, e Cremonini ha detto di credere che sarà “una canzone centrale” per il disco. Di Malika ha ricordato anche la capacità di rappresentare “la polvere sui mobili”, immagine che torna nel testo.
Nella prima strofa chi canta descrive una scena in casa: “c’è polvere sui mobili” e i due stanno sul divano a guardare “un’altra serie inutile”. Dice che “di cose molto piccole è fatto il nostro amore”, come “lavarsi i denti mentre canti una canzone”.
Chi canta passa poi alle canzoni: “le canzoni sono aeroplani”. Più avanti elenca “pensieri come briciole”, una cena da decidere e un posacenere da svuotare: “e poi non resta niente di cose molto piccole da non riuscire a prenderle mai”.
Nella parte centrale il cantante dice “girano i pianeti” e “quanta gente piange sui binari”. Nell’ultima strofa chi canta si stupisce: “chi l’avrebbe detto che oltre alle pareti io e te saremmo stati uno spettacolo”.
Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con il tour AMATOUR: 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano, dalla data zero al Palaprometeo di Ancona all’ultima del 21 dicembre all’Unipol Forum.
Testo di Cose molto piccole di Cesare Cremonini
C’è polvere sui mobili
La casa è un po’ in disordine
Le luci della strada
Io e te sopra il divano
A guardare
Un’altra serie inutile
Ma le battute stupide lo sai
Che non mi fanno ridere
Però ci provo sempre
Di cose molto piccole
È fatto il nostro amore
Come lavarsi i denti
Mentre canti una canzone
Ma le canzoni
Sono aeroplani
Sono isole tra le mie mani
L’oceano lava via il dolore
E poi non resta niente
Pensieri come briciole
La cena da decidere
Svuotare un posa cenere
E poi non resta niente
Di cose molto piccole
Da non riuscire
A prenderle
Mai
Girano i pianeti
E tutti gli elementi
Si combinano
In un attimo
Dentro a questa stanza
I sogni alle pareti
Sono i desideri
Che ci chiamano
Ci ubriacano,
Non pensi sia un miracolo
Stasera che facciamo
Stasera che facciamo
Ma quanta gente piange
Sui binari
Chissà cosa sarà il domani
Qualcosa muove
La corrente
E noi siamo le navi
Parole come briciole
La cena da decidere
Svuotare un posacenere
E poi non resta niente
Di cose molto piccole
Da non riuscire
A prenderle
Mai
Girano i pianeti
E tutti gli elementi
Si combinano
In un attimo
Chi l’avrebbe detto
Che oltre alle pareti
Io e te saremmo stati
Uno spettacolo
Io e te come un miracolo
Stasera che facciamo
Stasera che facciamo
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto di Pepsy Romanoff