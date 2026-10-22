Cesare Cremonini canta con Malika Ayane Cose molto piccole, ottava traccia di AMATEUR, decimo album di inediti uscito il 23 ottobre per EMI/Universal Music. Il brano racconta un amore immerso nella quotidianità, fatto di gesti minimi e abitudini, e riunisce i due artisti dopo sedici anni.

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Il significato di Cose molto piccole di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini racconta come è arrivata Malika nel brano: “Quando è nato questo verso della canzone ho pensato subito a Malika. La sua voce raccoglie e riordina sempre ‘cose piccole’, intime. Le porta in primo piano nelle canzoni.”

Cremonini aggiunge: “Io credo che Malika sia una straordinaria artista della realtà, capace di dare un colore perfetto alle nature morte che ci circondano, come una fantastica studiosa della verità.”

Alla conferenza stampa di Londra Cremonini ha spiegato perché voleva Malika: dopo aver coinvolto Salmo e Fabri Fibra sentiva nel disco un’energia che definisce “un po’ da trincea”, e “avevo bisogno della femminilità in questo disco”. Per lui “Malika ha ridato ordine a questo disco con la sua voce”.

A Londra i due hanno cantato il brano insieme sul palco, e Cremonini ha detto di credere che sarà “una canzone centrale” per il disco. Di Malika ha ricordato anche la capacità di rappresentare “la polvere sui mobili”, immagine che torna nel testo.

Nella prima strofa chi canta descrive una scena in casa: “c’è polvere sui mobili” e i due stanno sul divano a guardare “un’altra serie inutile”. Dice che “di cose molto piccole è fatto il nostro amore”, come “lavarsi i denti mentre canti una canzone”.

Chi canta passa poi alle canzoni: “le canzoni sono aeroplani”. Più avanti elenca “pensieri come briciole”, una cena da decidere e un posacenere da svuotare: “e poi non resta niente di cose molto piccole da non riuscire a prenderle mai”.

Nella parte centrale il cantante dice “girano i pianeti” e “quanta gente piange sui binari”. Nell’ultima strofa chi canta si stupisce: “chi l’avrebbe detto che oltre alle pareti io e te saremmo stati uno spettacolo”.

Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con il tour AMATOUR: 16 date tra Ancona, Bologna, Torino e Milano, dalla data zero al Palaprometeo di Ancona all’ultima del 21 dicembre all’Unipol Forum.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini feat. Malika Ayane

· Cesare Cremonini feat. Malika Ayane ▸ Titolo · Cose molto piccole

· Cose molto piccole ▸ Autori · Cesare Cremonini, Davide Petrella, Malika Ayane

· Cesare Cremonini, Davide Petrella, Malika Ayane ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Cose molto piccole di Cesare Cremonini

C’è polvere sui mobili

La casa è un po’ in disordine

Le luci della strada

Io e te sopra il divano

A guardare

Un’altra serie inutile

Ma le battute stupide lo sai

Che non mi fanno ridere

Però ci provo sempre

Di cose molto piccole

È fatto il nostro amore

Come lavarsi i denti

Mentre canti una canzone

Ma le canzoni

Sono aeroplani

Sono isole tra le mie mani

L’oceano lava via il dolore

E poi non resta niente

Pensieri come briciole

La cena da decidere

Svuotare un posa cenere

E poi non resta niente

Di cose molto piccole

Da non riuscire

A prenderle

Mai

Girano i pianeti

E tutti gli elementi

Si combinano

In un attimo

Dentro a questa stanza

I sogni alle pareti

Sono i desideri

Che ci chiamano

Ci ubriacano,

Non pensi sia un miracolo

Stasera che facciamo

Stasera che facciamo

Ma quanta gente piange

Sui binari

Chissà cosa sarà il domani

Qualcosa muove

La corrente

E noi siamo le navi

Parole come briciole

La cena da decidere

Svuotare un posacenere

E poi non resta niente

Di cose molto piccole

Da non riuscire

A prenderle

Mai

Girano i pianeti

E tutti gli elementi

Si combinano

In un attimo

Chi l’avrebbe detto

Che oltre alle pareti

Io e te saremmo stati

Uno spettacolo

Io e te come un miracolo

Stasera che facciamo

Stasera che facciamo

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff