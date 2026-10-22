Cesare Cremonini elenca in Mega Linz le tappe di una vita in regola, villa con giardino e due televisioni, e risponde con uno champagne e un goodbye. Il brano apre il lato B di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music.

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Il significato di Mega Linz di Cesare Cremonini

Cremonini riporta in Mega Linz il suono degli anni Novanta senza renderlo nostalgico, con chitarre saturate al massimo e una sezione fiati suonata dal vivo anche se sembra campionata. Il mix stringe il campo sonoro e taglia le frequenze, per un colore vintage e insieme pop.

Nella prima strofa Cremonini dice che non si sveglierebbe nemmeno se il mondo bruciasse, “io nemmeno mi sveglio”, e chiede a “sommi poeti e dottori” di spiegargli “chi si salva e chi è fuori”.

Nella strofa seguente il cantautore passa agli imperativi, “compra una villa con un grande giardino”, fino alla conclusione “o sei felice o sei fuori”. Il ritornello risponde con lo champagne e chiude con “ti dico goodbye”.

Dopo il ritornello la voce riduce la vita a “nasci cresci godi” e dice al plurale: “chi se ne frega se sembriamo dei mostri”. Poi il saluto diventa “goodbye amore mio”.

Cremonini porta AMATEUR dal vivo con il tour AMATOUR, dal 24 novembre nei palasport: dopo la data zero al Palaprometeo di Ancona ci sono sette serate all’Unipol Arena di Bologna, tre all’Inalpi Arena di Torino e cinque all’Unipol Forum di Milano, fino al 21 dicembre.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Titolo · Mega Linz

· Mega Linz ▸ Autori · Cesare Cremonini, Davide Petrella

· Cesare Cremonini, Davide Petrella ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Mega Linz di Cesare Cremonini

Cascasse il mondo

Io stasera non esco

Bruciasse il mondo

Io nemmeno mi sveglio

Care signore e signori

Sommi poeti e dottori

Vorrei capire qui alla fine

Chi si salva e chi è fuori

Compra una villa

Con un grande giardino

Sposa una donna

Che ti resti vicino

E nasci cresci e lavori

Compri due televisioni

Per poi capire che alla fine

O sei felice o sei fuori

E allora champagne

Brindare un’altra volta

Anche se non sai

Dove ti porterà

Questo Mega Linz (Mega Linz)

Questo Mega Linz (Mega Linz)

Ti dico goodbye (goodbye)

Nasci cresci godi

Trova l’amore e poi muori

Chi se ne frega

Se sembriamo dei mostri

Per colazione mangio

Uova con roast beef

Sai che minchiata la droga

Se non ci fosse la moda

Non ho mai visto

Stare bene qualcuno

Peggio di te

Champagne

Brindare un’altra volta

Anche se non sai

Dove ti porterà

Questo Mega Linz (Mega Linz)

Questo Mega Linz (Mega Linz)

Ti dico goodbye (goodbye)

Nascì cresci godi

Fai un lavoro e poi muori

Goodbye goodbye

Goodbye amore mio

Yeah

Scialla la la la la la

E allora champagne

Brindare un’altra volta

Anche se non sai

Dove ti porterà questo

Mega Linz (Mega Linz)

Questo Mega Linz (Mega Linz)

Ti dico goodbye (goodbye)

Ti dico goodbye (goodbye)

Ti dico goodbye (goodbye)

Mega Linz (Mega Linz)

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff