Cesare Cremonini, Mega Linz: villa con giardino, due televisioni, poi champagne e goodbye
di All Music Italia ·
Cesare Cremonini elenca in Mega Linz le tappe di una vita in regola, villa con giardino e due televisioni, e risponde con uno champagne e un goodbye. Il brano apre il lato B di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music.
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Il significato di Mega Linz di Cesare Cremonini
Cremonini riporta in Mega Linz il suono degli anni Novanta senza renderlo nostalgico, con chitarre saturate al massimo e una sezione fiati suonata dal vivo anche se sembra campionata. Il mix stringe il campo sonoro e taglia le frequenze, per un colore vintage e insieme pop.
Nella prima strofa Cremonini dice che non si sveglierebbe nemmeno se il mondo bruciasse, “io nemmeno mi sveglio”, e chiede a “sommi poeti e dottori” di spiegargli “chi si salva e chi è fuori”.
Nella strofa seguente il cantautore passa agli imperativi, “compra una villa con un grande giardino”, fino alla conclusione “o sei felice o sei fuori”. Il ritornello risponde con lo champagne e chiude con “ti dico goodbye”.
Dopo il ritornello la voce riduce la vita a “nasci cresci godi” e dice al plurale: “chi se ne frega se sembriamo dei mostri”. Poi il saluto diventa “goodbye amore mio”.
Cremonini porta AMATEUR dal vivo con il tour AMATOUR, dal 24 novembre nei palasport: dopo la data zero al Palaprometeo di Ancona ci sono sette serate all’Unipol Arena di Bologna, tre all’Inalpi Arena di Torino e cinque all’Unipol Forum di Milano, fino al 21 dicembre.
Testo di Mega Linz di Cesare Cremonini
Cascasse il mondo
Io stasera non esco
Bruciasse il mondo
Io nemmeno mi sveglio
Care signore e signori
Sommi poeti e dottori
Vorrei capire qui alla fine
Chi si salva e chi è fuori
Compra una villa
Con un grande giardino
Sposa una donna
Che ti resti vicino
E nasci cresci e lavori
Compri due televisioni
Per poi capire che alla fine
O sei felice o sei fuori
E allora champagne
Brindare un’altra volta
Anche se non sai
Dove ti porterà
Questo Mega Linz (Mega Linz)
Questo Mega Linz (Mega Linz)
Ti dico goodbye (goodbye)
Nasci cresci godi
Trova l’amore e poi muori
Chi se ne frega
Se sembriamo dei mostri
Per colazione mangio
Uova con roast beef
Sai che minchiata la droga
Se non ci fosse la moda
Non ho mai visto
Stare bene qualcuno
Peggio di te
Champagne
Brindare un’altra volta
Anche se non sai
Dove ti porterà
Questo Mega Linz (Mega Linz)
Questo Mega Linz (Mega Linz)
Ti dico goodbye (goodbye)
Nascì cresci godi
Fai un lavoro e poi muori
Goodbye goodbye
Goodbye amore mio
Yeah
Scialla la la la la la
E allora champagne
Brindare un’altra volta
Anche se non sai
Dove ti porterà questo
Mega Linz (Mega Linz)
Questo Mega Linz (Mega Linz)
Ti dico goodbye (goodbye)
Ti dico goodbye (goodbye)
Ti dico goodbye (goodbye)
Mega Linz (Mega Linz)
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto di Pepsy Romanoff