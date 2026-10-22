Cesare Cremonini chiude il lato A di AMATEUR con Perché ti conosco, uscita venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music insieme al decimo album di inediti e dopo il singolo Paparazzi. Il testo è di sole 49 parole: un segreto nascosto nel bosco e la risposta pronta per il poliziotto di un posto di blocco.

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Il significato di Perché ti conosco di Cesare Cremonini

Perché ti conosco nasce per gioco in una notte d’osteria, sulla scia della riscoperta del repertorio del Derby di Milano, da Jannacci e Gaber a Cochi e Renato fino ai Gufi.

Il cantautore registra il brano il giorno del suo compleanno, circondato dalla sua banda di amici, e lo definisce con autoironia la canzone più importante della sua carriera.

Cremonini affida i fiati a Matt Roberts e, appena tornato da un viaggio a New Orleans, gli chiede un arrangiamento swing che richiami la tradizione musicale della Louisiana. Nei crediti le voci sono quelle di Quelli della notte.

La voce dice a un tu “hai un segreto nascosto nel solito posto” e “se ti conosco l’hai nascosto nel bosco”, aggiungendo “mi sembri un po’ losco perché ti conosco”. Propone di andare nel bosco e, se c’è un posto di blocco, ha la risposta pronta: “diremo a quel poliziotto che non ti conosco”.

Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con il tour AMATOUR: 16 date, dalla data zero di Ancona fino a Bologna, Torino e Milano.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Titolo · Perché ti conosco

· Perché ti conosco ▸ Autori · Cesare Cremonini, il Terrazza

· Cesare Cremonini, il Terrazza ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Perché ti conosco di Cesare Cremonini

Hai un segreto nascosto

Nel solito posto

E se ti conosco

L’hai nascosto nel bosco

E mi sembri un po’ losco

Perché ti conosco

Quindi andiamo nel bosco

Nel solito posto

E se c’è un posto di blocco

All’ingresso del bosco

Diremo a quel poliziotto

Che non ti conosco

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff