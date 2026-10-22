Cesare Cremonini mette Il giardino di sassofoni al quinto posto di AMATEUR, il decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music dopo il singolo Paparazzi. Nel testo la voce promette a un tu di restare accanto e descrive un giardino di sassofoni oltre i muri che fanno gli uomini.

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Il significato di Il giardino di sassofoni di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini racconta così la nascita della canzone: “Quando ho scritto ‘Il giardino di sassofoni‘ ho compreso che l’album si stava formando. Descrive questi mesi del mio rapporto con il sassofono, dal principio fino all’ultimo giorno.”

Il cantautore lega la scrittura al dolore e al sollievo: “L’inchiostro con cui l’ho composta è fatto di dolore, ma, cantando queste rime, una dopo l’altra, arrivo alla luce. ‘Oltre i muri che fanno gli uomini c’è un giardino di sassofoni’. Dopo averla scritta mi sono sentito sollevato.”

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, si è aggiunto quasi per caso alle parti orchestrali di Alessandro Magnanini e compare nei crediti tra i produttori del brano. Alla conferenza stampa di Londra Cremonini ha raccontato di avergli mandato la canzone: a colpire Morgan è stato il verso “siamo diamanti soli in eterno”.

Dopo una settimana, senza che gli fosse stato chiesto, Morgan ha scritto passaggi armonici in più e un arrangiamento, da cui Cremonini ha ripreso ciò che gli piaceva. Non ha chiesto nulla in cambio e ha rifiutato di figurare come autore sul piano editoriale.

Il testo comincia al plurale: la voce si presenta come “due amici amanti dell’universo” a cui basta “un flauto di traverso”. Poi entra l’artificiere surrealista, che ha una pastiglia nel suo bicchiere, e la voce dice a un tu di seguirlo: “lasciati andare”, “tu sei un artista”.

Nella seconda parte la voce fa una promessa: “ti starò accanto anche se ti ho perso”. Anche qui basta un flauto, “che suoni al vento e porti via il dolore che sento”, e al tu la voce chiede: “tu non odiarmi quando ti penso”.

Nella terza parte la voce descrive il giardino, che sta “oltre i muri che fanno gli uomini”, e lo dedica al tu: “è per te che si alzano”, “è per te che ora danzano”.

Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con il tour AMATOUR: 16 date, dalla data zero di Ancona fino a Bologna, Torino e Milano.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Titolo · Il giardino di sassofoni

· Il giardino di sassofoni ▸ Autori · Cesare Cremonini

· Cesare Cremonini ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo, Marco Castoldi

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo, Marco Castoldi ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Il giardino di sassofoni di Cesare Cremonini

Ci basta

Un flauto di traverso

Due amici amanti

Dell’universo

Noi siamo nati

Negli anni d’oro

Ci siam svegliati

Dentro a un deserto

L’artificiere surrealista

Nel suo bicchiere

Ha una pastiglia

Seguilo in pista

Non perder tempo

Lasciati andare

Buttati dentro

Tu sei un artista

Ti starò accanto

Anche se ti ho perso

Quando sei stanca

Te lo prometto

Sarò una roccia

Senza la spada

Un posto all’ombra

Lungo la strada

Ci basta un flauto

Che suoni al vento

E porti via

Il dolore che sento

Siamo diamanti

Soli in eterno

Tu non odiarmi

Quando ti penso

Ti guardi dentro

Oltre i muri

Che fanno gli uomini

Uomini yeah

C’è un giardino

Di sassofoni

Sofoni yeah

È per te

Che si alzano

È per te che ora danzano

È per te

L’armonia di ogni spazio

Ogni nota ogni frase

Che cantano

Ci basta un flauto

Di traverso

Due amici amanti

Dell’universo

Siamo diamanti

Soli in eterno

Tu non odiarmi

Quando ti penso

Ci basta un flauto

Di traverso

Due amici amanti

Dell’universo

Siamo diamanti

Soli in eterno

Tu non odiarmi

Quando ti penso

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff