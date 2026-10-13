Margherita Vicario pubblica il 20 novembre 2026 Un tripudio di pelle e di baci, il nuovo album in tredici tracce per Island Records/Universal Music Italia. Il disco è anticipato dal singolo Ho chiesto aiuto, uscito il 25 settembre.

Il nuovo album di Margherita Vicario: Un tripudio di pelle e di baci

Un tripudio di pelle e di baci segna il ritorno di Margherita Vicario alla musica dopo il lavoro al cinema, con testi più personali e diretti. Il pre-order è partito il 12 ottobre 2026.

L’album esce su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, in due versioni: l’LP standard e l’LP numerato e autografato, disponibile sullo shop di Universal Music.

Il progetto: il tema dell’album e le tredici tracce

Il titolo è una dichiarazione d’intenti: vivere a pieno, smettere di inseguire le aspettative degli altri e imparare ad ascoltarsi. Le tredici tracce restano sospese tra ciò che si potrebbe essere e ciò che non si vuole più essere, tra pensieri che tolgono il respiro e il bisogno di rinascere.

Lungo il disco la paura di restare soli cambia forma e diventa una richiesta: chiedere aiuto, lasciarsi raggiungere, scoprire che la cura passa anche dagli altri. Il titolo è il luogo in cui tutto questo trova riparo, un rifugio fatto di pelle e di contatto, di corpi che si cercano e si ritrovano.

Margherita Vicario non scioglie il nodo: solitudine e bisogno degli altri convivono e si contraddicono, ed è in questa tensione che il disco trova la sua verità.

Il singolo Ho chiesto aiuto

Ho chiesto aiuto è uscito il 25 settembre 2026 con il videoclip diretto dalla stessa Margherita Vicario. Nasce da un dolore rimasto a lungo senza nome. Il coro dalle reminiscenze gospel, tante voci che si stringono intorno a una sola, anticipa il tema dell’album.

Sul brano ci sono il testo e significato, l’analisi del testo del professor Davide Misiano e le pagelle dei nuovi singoli del 25 settembre, dove ha ottenuto la Golden Song.

Margherita Vicario dopo Bingo: l’EP Showtime e il film Gloria!

È il primo album in studio di Margherita Vicario dopo Bingo, pubblicato nel 2021. Nel frattempo sono arrivati l’EP Showtime, uscito il 18 gennaio 2024, e l’esordio alla regia con il film Gloria!, la cui colonna sonora è uscita il 12 aprile 2024.

Il tour collegato: Roma e Milano a febbraio 2027

Margherita Vicario torna dal vivo con due serate nei teatri: l’8 febbraio 2027 all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, prodotte da Vivo Concerti. Date e biglietti: concerti di Margherita Vicario nel 2027.

Informazioni sull’album Un tripudio di pelle e di baci

Scheda album ▸ Titolo · Un tripudio di pelle e di baci

· Un tripudio di pelle e di baci ▸ Artista · Margherita Vicario

· Margherita Vicario ▸ Uscita · 20 novembre 2026

· 20 novembre 2026 ▸ Etichetta · Island Records/Universal Music Italia

· Island Records/Universal Music Italia ▸ Tracce · 13

· 13 ▸ Singolo · Ho chiesto aiuto

· Ho chiesto aiuto ▸ Formati · digitale, LP standard, LP numerato e autografato

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Foto di Niccolò Berretta