Spot//On è il format di Michele Monina, prodotto da Mirò BR Productions in esclusiva su All Music Italia: interviste da circa dieci minuti ad artisti e addetti ai lavori della filiera musicale, pubblicate su YouTube tre volte a settimana. La prima puntata, con il duo elettronico Sem&Stènn, è stata pubblicata a ottobre 2026.

Il format nasce come costola di Spot | Il podcast, le ventisei puntate che Monina e Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, hanno registrato dal vivo allo SPOT Music Fest di Bareggio con una quarantina di ospiti.

Spot//On: interviste in due parti, dai primi passi alla contemporaneità

La conversazione si divide in due parti: la prima è dedicata ai primi passi nel mondo della musica, la seconda alla contemporaneità. Il tono è quello informale che Monina porta da sempre nelle interviste, con uno sguardo attento alla scena indipendente e alle cose che nel sistema non girano.

Monina conduce il format da solo. Dal 30 settembre 2026, giorno del primo pezzo, firma su All Music Italia anche la rubrica La versione di Monina.

La libreria di Shake Edizioni e le altre location

La sede principale è la libreria di Shake Edizioni a Milano, che Monina definisce una T.A.Z., zona temporaneamente autonoma, della controcultura milanese. Da lì il format può spostarsi con agilità in case discografiche, backstage di concerti e altri luoghi della filiera.

Quando arriveranno eventi più corposi, non necessariamente intorno a Milano, Spot//On lascerà il posto a Spot | Il podcast, il formato lungo registrato dal vivo davanti al pubblico.

La prima puntata di Spot//On: Sem&Stènn e un benzinaio di Brescia

Nella puntata di debutto Sem&Stènn raccontano il passaggio dal corso di produzione elettronica all’Accademia di Belle Arti di Milano ai dj set nei club, fino al progetto live, e spiegano perché l’album DVD Sexy Toys prende il nome dal distributore giallo fluo di un benzinaio in provincia di Brescia.

Parlano anche della scelta di pubblicare l’album da soli, con una distribuzione online e senza il sostegno di nessun pitch, dopo aver firmato con un’etichetta che, secondo il loro racconto, dopo una prima riunione andata benissimo non si è fatta sentire per tre mesi.

Gli ospiti delle prime cinque puntate

Sem&Stènn Cecilia Barra (in arrivo) Skeye (in arrivo) Neraprile (in arrivo) Silent Bob (in arrivo)