23 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
23 Gennaio 2026

Casa Bontempi a Sanremo 2026: Michele Monina, Selvaggia Lucarelli, All Music Italia e gli emergenti di Punkremo

Uno studio tv, un salotto, un palco: Casa Bontempi diventa hub culturale a Sanremo.

News di All Music Italia
Casa Bontempi Sanremo 2026
Condividi su:

Casa Bontempi torna a Sanremo anche nel 2026 e lo fa con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival. A guidare questa nuova edizione, nel cuore della città e a due passi dall’Ariston, è ancora una volta Michele Monina con il suo inconfondibile sguardo laterale sulla musica e sull’entertainment.

Casa Bontempi 2026 vivrà su più canali per raggiungere pubblici diversi: il canale Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli, All Music Italia con la sua community musicale da oltre 250.000 follower, Cioè / Panini con le edizioni speciali da collezione, i social di Monina, Etta e Giorgieness, alla guida di Punkremo, e gli streamer digitali. Un ecosistema editoriale pensato per amplificare ogni contenuto.

Michele Monina:

Quest’anno Casa Bontempi diventa davvero il luogo dove andare a Sanremo durante il Festival, anche se poi dovrai passare dall’Ariston a cantare. Qui si sposta il collaudato format di Bestiario Pop e qui cresce anche Punkremo, con un importante media partner. Interviste ai Big, musica dal vivo degli emergenti: cos’altro ci si potrebbe aspettare?

Andrea Ariola, amministratore unico di icom Spa:

Con Casa Bontempi celebriamo la nostra storia e rinnoviamo l’impegno verso le nuove generazioni e il valore della musica come linguaggio capace di unire persone, idee e sogni.

Bestiario Pop e Vale Tutto: le conversazioni fuori dalla comfort zone

Punto focale del progetto è il format Bestiario Pop, firmato da Michele Monina insieme a Luccioola. Uno spazio che rompe le liturgie dell’intervista classica: i protagonisti della musica e della cultura si raccontano tra un piatto veloce e domande scomode. A dare ulteriore intensità al confronto, in collegamento, sarà anche Selvaggia Lucarelli con il suo canale e newsletter Vale Tutto, media partner ufficiale.

Il salotto visivo di Casa Bontempi diventa studio TV, ristorante, palcoscenico e piazza. Uno spazio fisico ed editoriale in cui la musica incontra pensiero, ironia, attualità. E che negli anni ha già ospitato artisti come Il Volo, Emma, Negramaro, Modà, Gabbani, Massini e i podcaster di Tintoria.

Punkremo: torna il format dedicato agli emergenti, con All Music Italia

Tra gli appuntamenti più attesi, anche nel 2026, c’è Punkremo, il format che dà voce alla musica che verrà. Condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale, Punkremo accoglie sul palco i migliori emergenti in circolazione, alternando performance live, talk e momenti di confronto. Un luogo inclusivo dove le nuove generazioni raccontano, suonano, si incontrano.

Novità 2026 è anche il coinvolgimento della storica testata teen Cioè, che insieme a Casa Bontempi pubblicherà ogni giorno un vero giornale cartaceo gratuito: news, pagelloni, posta del cuore e linguaggio pop, distribuiti direttamente per le vie di Sanremo. E poi ancora Arcobalì, la mascotte del progetto Coloriamo i Sogni, simbolo di speranza, inclusione e solidarietà, che sarà protagonista di una presentazione ufficiale aperta a tutti.

Il tutto darà vita ad un’ecosistema multipiattaforma per raccontare la musica.

Casa Bontempi si trova in Corso Mombello 9, Sanremo.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 25: anticipazioni della puntata del 25 gennaio con giudici Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino 1

Amici 2025: le anticipazioni del 25 gennaio con Nina Zilli, Senza Cri e i Modà
Grazia Di Michele e Ornella Vanoni, polemica per lo speciale sul Nove 2

Grazia Di Michele e lo sfogo contro Fabio Fazio: "L'omaggio a Ornella Vanoni sa di omologazione"
Laura Pausini durante la cover di “Due vite” di Marco Mengoni 3

Laura Pausini: una vita per costruire una carriera internazionale, "Due vite" per una cover che diventa un processo
Bresh testo e significato Introvabile 4

Bresh torna con “Introvabile”: il nuovo singolo tra fragilità emotive e distanze difficili da colmare
I ragazzi di Amici 25 durante la presentazione dei nuovi inediti 5

Pagelle inediti di Amici, seconda fase di brani deboli e quasi per nulla interessanti per il mercato
Blanco nel 2026: “Anche a vent’anni si muore” esce il 23 gennaio 6

Blanco, il video social svela il testo del nuovo singolo: "Anche a vent’anni si muore"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 27 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026
Copertina di Io Canto 2 di Laura Pausini 9

Laura Pausini scopre le carte sui duetti di Io Canto 2, da Annalisa ad Achille Lauro
La seconda tornata di inediti dei cantanti di Amici 25 10

Amici 25, in arrivo dieci nuovi inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori

Cerca su A.M.I.