Casa Bontempi a Sanremo 2026: Michele Monina, Selvaggia Lucarelli, All Music Italia e gli emergenti di Punkremo

Casa Bontempi torna a Sanremo anche nel 2026 e lo fa con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival. A guidare questa nuova edizione, nel cuore della città e a due passi dall’Ariston, è ancora una volta Michele Monina con il suo inconfondibile sguardo laterale sulla musica e sull’entertainment.

Casa Bontempi 2026 vivrà su più canali per raggiungere pubblici diversi: il canale Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli, All Music Italia con la sua community musicale da oltre 250.000 follower, Cioè / Panini con le edizioni speciali da collezione, i social di Monina, Etta e Giorgieness, alla guida di Punkremo, e gli streamer digitali. Un ecosistema editoriale pensato per amplificare ogni contenuto.

Michele Monina:

“Quest’anno Casa Bontempi diventa davvero il luogo dove andare a Sanremo durante il Festival, anche se poi dovrai passare dall’Ariston a cantare. Qui si sposta il collaudato format di Bestiario Pop e qui cresce anche Punkremo, con un importante media partner. Interviste ai Big, musica dal vivo degli emergenti: cos’altro ci si potrebbe aspettare?”

Andrea Ariola, amministratore unico di icom Spa:

“Con Casa Bontempi celebriamo la nostra storia e rinnoviamo l’impegno verso le nuove generazioni e il valore della musica come linguaggio capace di unire persone, idee e sogni.”

Bestiario Pop e Vale Tutto: le conversazioni fuori dalla comfort zone

Punto focale del progetto è il format Bestiario Pop, firmato da Michele Monina insieme a Luccioola. Uno spazio che rompe le liturgie dell’intervista classica: i protagonisti della musica e della cultura si raccontano tra un piatto veloce e domande scomode. A dare ulteriore intensità al confronto, in collegamento, sarà anche Selvaggia Lucarelli con il suo canale e newsletter “Vale Tutto”, media partner ufficiale.

Il salotto visivo di Casa Bontempi diventa studio TV, ristorante, palcoscenico e piazza. Uno spazio fisico ed editoriale in cui la musica incontra pensiero, ironia, attualità. E che negli anni ha già ospitato artisti come Il Volo, Emma, Negramaro, Modà, Gabbani, Massini e i podcaster di Tintoria.

Punkremo: torna il format dedicato agli emergenti, con All Music Italia

Tra gli appuntamenti più attesi, anche nel 2026, c’è Punkremo, il format che dà voce alla musica che verrà. Condotto da Etta Di Marco e Giorgieness, con All Music Italia come partner editoriale, Punkremo accoglie sul palco i migliori emergenti in circolazione, alternando performance live, talk e momenti di confronto. Un luogo inclusivo dove le nuove generazioni raccontano, suonano, si incontrano.

Novità 2026 è anche il coinvolgimento della storica testata teen Cioè, che insieme a Casa Bontempi pubblicherà ogni giorno un vero giornale cartaceo gratuito: news, pagelloni, posta del cuore e linguaggio pop, distribuiti direttamente per le vie di Sanremo. E poi ancora Arcobalì, la mascotte del progetto Coloriamo i Sogni, simbolo di speranza, inclusione e solidarietà, che sarà protagonista di una presentazione ufficiale aperta a tutti.

Il tutto darà vita ad un’ecosistema multipiattaforma per raccontare la musica.

Casa Bontempi si trova in Corso Mombello 9, Sanremo.