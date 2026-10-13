Salva questa notte è il nuovo singolo dei Ferrinis, il duo dei fratelli Maicol e Mattia Ferrini. È uscito venerdì 9 ottobre 2026 su tutte le piattaforme, dopo Sud America, uscito a fine giugno.

Salva questa notte: una coppia divisa da una partenza

Dubai e dicembre sono le due immagini che dividono la coppia: lei su una spiaggia, lui nel freddo. In mezzo ci sono i “mille messaggi non letti”, le spunte nascoste e i “che ore sono da te?”: il brano racconta la fatica di tenere viva una relazione a distanza senza chiedere rinunce a nessuno.

Cambiano il luogo, la lingua e gli orari, ma i due protagonisti possono ancora guardare la stessa luna, anche da parti opposte del mondo. Nel testo: “Leggi il futuro in una lingua straniera, ma la luna è la stessa”.

Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2025 109 mila italiani hanno trasferito la residenza all’estero. Il 36,2% di chi è partito aveva tra i 25 e i 34 anni e il 13,2% tra i 18 e i 24: quasi la metà degli espatri ha riguardato persone tra i 18 e i 34 anni.

“Quando una persona parte, la prima reazione è pensare a quello che cambia: gli orari, i messaggi, le abitudini”, raccontano Maicol e Mattia.

“Nel brano, però, volevamo far passare anche un altro messaggio: puoi desiderare che qualcuno resti senza chiedergli di rinunciare a quello che vuole fare. ‘Metti al primo posto ciò che vuoi, ma non ti scordare mai di noi’ è nato da lì ed è il verso che racconta meglio quello che avevamo in mente”, proseguono.

Il singolo si ferma nel momento prima della partenza, quando niente è ancora finito e nulla si può più dare per scontato. La partenza non arriva dopo una crisi e non misura la solidità del rapporto: anche ciò che sembra solido ha bisogno di essere scelto e tenuto vivo.

Chi sono i Ferrinis

Originari di Forlì, i Ferrinis sono Maicol e Mattia Ferrini, fratelli nati con un anno di differenza e spesso scambiati per gemelli. Condividono fin dall’infanzia la passione per la musica dance.

Dopo un periodo di pausa, la quarantena li spinge a riprendere la musica. Il nome d’arte nasce come simbolo della loro unione fraterna e il debutto discografico arriva a giugno 2020, con sonorità dance.

A gennaio 2024 esce l’album Ferrinis. A ottobre dello stesso anno arriva la versione ampliata Ferrinis Deluxe Edition. Oggi il duo propone un pop contemporaneo che conserva le radici dance e accoglie un registro più intimo.

Tra gli ultimi singoli, Non Voglio Niente Di Più, presentato a gennaio nelle nostre Nuove Frequenze, parla del momento in cui ciò che si ha può finalmente bastare. Luci Viola descrive una storia arrivata a un punto in cui avere avuto tutto non è bastato a salvarla.

Con Sud America il racconto si sposta verso la voglia di andarsene anche solo per qualche giorno e lasciare indietro pensieri e pressioni. In Salva questa notte la partenza diventa reale e lascia a casa una relazione che spera di continuare anche dall’altra parte del mondo.