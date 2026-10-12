Nemesi pubblica Teenage, il primo EP: otto brani per lasciar andare l’adolescenza senza rinnegarla
Otto brani, tre singoli anticipatori e una focus track che parla di andare avanti senza cancellare il passato.
di Chiara Tebaldini ·
Nemesi ha pubblicato venerdì 9 ottobre 2026 Teenage, il suo primo EP, per Garbo Dischi con distribuzione Sony Music Entertainment. Il progetto è stato anticipato dai singoli Camilla, Agave lo sa e Stupida.
Il significato di Teenage
Il titolo dell’EP richiama gli anni dell’adolescenza, raccontati da Nemesi senza filtri e segnati da dubbi, domande, risposte e ricordi. È il momento in cui i sogni hanno iniziato a trasformarsi in realtà, i testi in canzoni e la musica in una compagna di vita.
“Le canzoni dell’EP sono canzoni che mi hanno permesso di conoscermi, di avventurarmi all’interno dei miei pensieri e dentro la musica, la mia musica. Dentro ogni canzone ho lasciato un pezzo di me: un ricordo, un luogo, un sentimento”, racconta Nemesi.
Con Teenage l’artista sceglie di lasciar andare quegli anni senza rinnegarli: trasforma dubbi, ferite e domande in qualcosa di nuovo, con gratitudine per ciò che le ha permesso di diventare la persona e l’artista che è oggi.
La tracklist
|#
|Titolo
|1
|Nicotina e Caffeina
|2
|Stupida
|3
|Camilla
|4
|Stato di ebbrezza
|5
|Neve in Uruguay
|6
|Sentimenti persi
|7
|Punto e virgola
|8
|Agave lo sa
Punto e virgola, la focus track dell’EP
Punto e virgola è la focus track dell’EP: una pausa, non una fine. Dentro il brano c’è la scelta di andare avanti senza cancellare ciò che è stato. Segna il momento in cui Nemesi ha iniziato a cercare se stessa e la propria serenità, trovando nella musica un luogo sicuro, una casa e una famiglia.
Chi è Nemesi
Sara Maria Forina, in arte Nemesi, ha vent’anni e cresce a Campobasso, con radici pugliesi. Nemesi nasce come ribellione verso tutti, ma soprattutto verso se stessa, e si trasforma presto in rinascita: la capacità di parlarsi, di scoprirsi e di esprimere le proprie emozioni nei testi.
Le sue canzoni uniscono sonorità pop e sperimentazione e vanno dalla ballad all’up tempo, sempre cariche del bisogno di capirsi e farsi capire. Scrive fin da bambina e nell’EP di debutto Teenage raccoglie i temi dell’infanzia e dell’adolescenza.