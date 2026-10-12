Nemesi ha pubblicato venerdì 9 ottobre 2026 Teenage, il suo primo EP, per Garbo Dischi con distribuzione Sony Music Entertainment. Il progetto è stato anticipato dai singoli Camilla, Agave lo sa e Stupida.

Il significato di Teenage

Il titolo dell’EP richiama gli anni dell’adolescenza, raccontati da Nemesi senza filtri e segnati da dubbi, domande, risposte e ricordi. È il momento in cui i sogni hanno iniziato a trasformarsi in realtà, i testi in canzoni e la musica in una compagna di vita.

“Le canzoni dell’EP sono canzoni che mi hanno permesso di conoscermi, di avventurarmi all’interno dei miei pensieri e dentro la musica, la mia musica. Dentro ogni canzone ho lasciato un pezzo di me: un ricordo, un luogo, un sentimento”, racconta Nemesi.

Con Teenage l’artista sceglie di lasciar andare quegli anni senza rinnegarli: trasforma dubbi, ferite e domande in qualcosa di nuovo, con gratitudine per ciò che le ha permesso di diventare la persona e l’artista che è oggi.

La tracklist

# Titolo 1 Nicotina e Caffeina 2 Stupida 3 Camilla 4 Stato di ebbrezza 5 Neve in Uruguay 6 Sentimenti persi 7 Punto e virgola 8 Agave lo sa

Punto e virgola, la focus track dell’EP

Punto e virgola è la focus track dell’EP: una pausa, non una fine. Dentro il brano c’è la scelta di andare avanti senza cancellare ciò che è stato. Segna il momento in cui Nemesi ha iniziato a cercare se stessa e la propria serenità, trovando nella musica un luogo sicuro, una casa e una famiglia.

Chi è Nemesi

Sara Maria Forina, in arte Nemesi, ha vent’anni e cresce a Campobasso, con radici pugliesi. Nemesi nasce come ribellione verso tutti, ma soprattutto verso se stessa, e si trasforma presto in rinascita: la capacità di parlarsi, di scoprirsi e di esprimere le proprie emozioni nei testi.

Le sue canzoni uniscono sonorità pop e sperimentazione e vanno dalla ballad all’up tempo, sempre cariche del bisogno di capirsi e farsi capire. Scrive fin da bambina e nell’EP di debutto Teenage raccoglie i temi dell’infanzia e dell’adolescenza.