Wilma De Angelis è morta nel pomeriggio di domenica 11 ottobre a Milano, la sua città, a 96 anni. Lo ha annunciato il nipote Fabio De Angelis su Facebook. Cantante, attrice e conduttrice, era passata dal Festival di Sanremo, dove aveva cantato Patatina e Nessuno, alla cucina in televisione.

Era nata a Milano l’8 aprile 1930. Ha cominciato negli anni Cinquanta come cantante jazz, poi è passata alla musica leggera. Alla fine degli anni Settanta ha trovato una seconda popolarità con Telemenù, il programma di cucina di Telemontecarlo che ha condotto per anni.

Wilma De Angelis, dagli esordi nel jazz al Festival di Sanremo

Nel 1952 Wilma De Angelis firma il primo contratto discografico e forma il Duo Vocale Vis con Maria Dattoli. Le due cantanti incidono molti 78 giri e si esibiscono alla radio con l’Orchestra Conte. Nel 1956 il duo si scioglie e lei comincia la carriera da solista.

Lo stesso anno vince a Boario Terme il titolo di “Reginetta del jazz italiano”. Il debutto al Festival di Sanremo arriva nel 1959 con due canzoni: Nessuno, presentata anche da Betty Curtis, e Per tutta la vita, cantata nella seconda versione da Jula De Palma.

Nel 1960 torna al Festival con Quando vien la sera, che in abbinamento con Joe Sentieri arriva terza, e con Splende l’arcobaleno, proposta anche da Gloria Christian.

Patatina, il successo del 1961 e le altre canzoni

Il 1961 è l’anno di Patatina, scritta da Gianni Meccia e Franco Migliacci e presentata a Sanremo in abbinamento con lo stesso Meccia. Non arriva in finale, ma diventa un successo e le vale il soprannome di “Miss Patatina”.

Al Festival torna nel 1962, con I colori della felicità e Lumicini rossi, e nel 1963, con Non costa niente e Se passerai di qui. Tra il 1957 e il 1985 pubblica oltre cinquanta singoli a 45 giri.

Nel suo repertorio ci sono anche Casetta in Canadà, Tua e Un bacio sulla bocca, oltre a Cerasella, cantata al Festival di Napoli del 1959 con Gloria Christian.

La seconda carriera di Wilma De Angelis: la cucina in televisione

Alla fine degli anni Settanta arriva l’incontro con Paolo Limiti, allora direttore artistico di Telemontecarlo. È lui a proporle un programma di cucina: nasce così Telemenù, che debutta nel 1979 e dal 1987 cambia nome in Sale, pepe e… fantasia, in onda fino al 1996.

Dal 1990 al 1993, sempre su Telemontecarlo, conduce anche A pranzo con Wilma, dove ospita e intervista personaggi dello spettacolo e della politica. Dal 1995 pubblica con De Agostini i primi libri di cucina, come Dolci e decorazioni e La mia cucina a microonde.

Le apparizioni in tv, la cover di Bad Romance e il cinema

Negli anni seguenti continua a essere ospite in tv, spesso per cantare il suo repertorio. Nel 2010 fa parlare di sé in un programma di Paola Perego, dove canta Dimmi di sì, versione italiana di Bad Romance di Lady Gaga.

Nel 2011 recita nel film Femmine contro maschi di Fausto Brizzi, nel ruolo di nonna Clara. Nel 2024, a quasi 94 anni, canta ancora Patatina, Nessuno e Quando vien la sera a Domenica In e a I migliori anni.

Il 25 marzo 2025 interviene in diretta a La Volta Buona di Caterina Balivo per gli 85 anni di Mina, la collega con cui aveva cantato Nessuno a Canzonissima nel 1959.

Foto: Instagram ufficiale di Wilma De Angelis