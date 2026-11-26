Niky Savage torna venerdì 27 novembre con Non basterà, il nuovo singolo in uscita per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Nel brano il rapper affianca alla sua impronta cruda una componente melodica e malinconica.

Il significato di Non basterà di Niky Savage

Non basterà parla delle inquietudini che restano anche dopo i traguardi raggiunti e di un passato che continua a trovare spazio nel presente.

Nel brano si intrecciano le relazioni, le ferite personali, il successo e le contraddizioni di un’ascesa rapida. La voglia di prendersi tutto convive così con la sensazione che qualcosa continui a mancare.

Dietro l’attitudine spavalda che accompagna Niky Savage fin dagli inizi c’è una storia di difficoltà, assenze e rivalsa, con una crescita che lo ha costretto a confrontarsi presto con la realtà.

Il nero, lo spray sulla macchina e il nuovo profilo nikynolove

Le prime immagini del ritorno di Niky Savage sono più scure, con il nero che domina. Nel trailer il rapper interviene con una bomboletta sulla propria macchina, la ridisegna e dà forma a un nuovo logo, a cui si affianca il profilo nikynolove.

Niky Savage, dal debutto alla #1 con Rapper a Napoletana

Niky Savage, all’anagrafe Nicholas Alfieri, è un rapper milanese originario di Napoli. L’11 luglio 2025 ha pubblicato il primo album, Rapper, che ha debuttato alla #1 delle classifiche FIMI degli album e dei formati fisici, per poi diventare disco d’oro.

A gennaio 2026 il rapper ha pubblicato il singolo Timmy Turner e la repack Trapper. Il 26 giugno è uscito Napoletana.

Credits del brano ▸ Artista · Niky Savage

· Niky Savage ▸ Titolo · Non basterà

Foto: ufficio stampa HELP PR & Media Relations