Rizzo pubblicherà venerdì 27 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP TUTTE LE RAGAZZE HANNO BISOGNO D’AMORE per Epic Records/Sony Music Italy. Il disco arriverà dopo i singoli Ora d’aria, uscito a maggio, e il più recente TLRHBDA (amami).

Rizzo, l’immaginario e i suoni di TUTTE LE RAGAZZE HANNO BISOGNO D’AMORE

Nelle nove tracce dell’EP, Rizzo affronta le relazioni contemporanee tra desiderio, sessualità, solitudine e ricerca di un legame autentico. Il punto di partenza è il racconto di chi si è sentita più desiderata che amata, tra provocazione, ironia, romanticismo e vulnerabilità.

L’EP tocca anche la crescita e lo smarrimento di una generazione che fatica a fermarsi per capire la propria strada. Lo stesso concetto torna nell’estetica del progetto, anticipata da un teaser trailer sui social dell’artista.

L’immaginario, un ritorno simbolico a un’innocenza ormai lontana, è quello dell’infanzia, con castelli gonfiabili, palloncini, peluche e colori pastello, in contrasto con quello che raccontano i testi.

Rizzo, che unisce pop e urban alla sperimentazione elettronica, per il suono ha lavorato con i producer Monkey, Madfingerz, Joe Viegas, Greg Willen e kyv. La cantautrice ha seguito di persona la direzione artistica, dalla scrittura dei brani alla ricerca estetica e audiovisiva.

La tracklist dell’EP

La tracklist conta nove brani, con la collaborazione di Coyote Jo Bastard in SONO ANCORA ARRABBIATA CON TE.

# Titolo 1 TLRHBDA (amami) 2 TROIA (vattene) 3 ORA D’ARIA (amami) 4 QUANDO STAVO PER LASCIARE LA FESTA (vattene) 5 ARTISTI DANNATI (amami) 6 DAI VATTENE 7 SONO ANCORA ARRABBIATA CON TE feat. Coyote Jo Bastard 8 BUCHI DA TAPPARE (mi hai amato) 9 MONDO GRANDISSIMO (te ne sei andato)

Chi è Rizzo

Alessandra Rizzo, in arte Rizzo, è nata a Campobasso nel 2002. Dopo i primi brani da indipendente, nel 2021 è entrata nel roster di Hateful Music, il marchio legato a Zanna ed Emis Killa, con il supporto di Sony Music Italy.

Nel 2024 la cantautrice ha pubblicato il primo EP, Mi hai visto piangere in un club. Nel 2025 ha cantato le parti femminili di ERAVAMO NOI di Mecna e ha collaborato con Medy in Vuoi Solo Farmi Piangere.