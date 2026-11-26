Mimì pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Casa Mia, che arriverà sulle piattaforme digitali per Warner Records Italy/Warner Music Italy. Il brano, prodotto da Kyv e Leavetheclub, segue Mai più, pubblicato a maggio.

Il significato di Casa Mia di Mimì

Nel brano la casa è uno spazio intimo di indipendenza e libertà, costruito con esperienze, emozioni, persone e ricordi, invece che con oggetti. Un luogo da vivere tra momenti felici, discussioni e piccoli errori, dove sperimentare e mostrarsi per ciò che si è senza la paura di sbagliare.

Mimì racconta così Casa Mia: “Ho scritto questo pezzo con persone meravigliose, che mi hanno aiutata a ritrovare la gioia di tornare in studio dopo un periodo un po’ confuso. Per questo Casa Mia significa tanto per me: è anche un modo per ritrovare me stessa attraverso la musica”.

Mimì, da X Factor a Sanremo Giovani

Mimì Aminata Caruso, in arte Mimì, classe 2007 e originaria di Bamako, ha vinto X Factor nella finale del 5 dicembre 2024 a Napoli. L’esordio discografico è Dove si va, scritto da Madame.

Nel 2025 la cantante ha pubblicato per Warner Music Italy i brani Brooklyn e Chakra. A Sanremo Giovani 2025 ha portato Sottovoce, ed è stata eliminata nella sfida con Petit.

Con Shablo, Mimì ha inciso Meglio Che Mai, Gelido e Love Me per il progetto Manifesto e ha diviso il palco dello Street Jazz Tour insieme a Joshua e Tormento.

Credits del brano ▸ Artista · Mimì

· Mimì ▸ Titolo · Casa Mia

· Casa Mia ▸ Produzione · Kyv, Leavetheclub

Foto: Elyse Obrou