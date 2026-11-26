Mimì, Casa Mia: il nuovo singolo sul desiderio di uno spazio tutto proprio
Il brano prodotto da Kyv e Leavetheclub esce dopo Mai più: una casa fatta di emozioni, persone e ricordi, senza paura di sbagliare.
di Chiara Tebaldini ·
Mimì pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Casa Mia, che arriverà sulle piattaforme digitali per Warner Records Italy/Warner Music Italy. Il brano, prodotto da Kyv e Leavetheclub, segue Mai più, pubblicato a maggio.
Il significato di Casa Mia di Mimì
Nel brano la casa è uno spazio intimo di indipendenza e libertà, costruito con esperienze, emozioni, persone e ricordi, invece che con oggetti. Un luogo da vivere tra momenti felici, discussioni e piccoli errori, dove sperimentare e mostrarsi per ciò che si è senza la paura di sbagliare.
Mimì racconta così Casa Mia: “Ho scritto questo pezzo con persone meravigliose, che mi hanno aiutata a ritrovare la gioia di tornare in studio dopo un periodo un po’ confuso. Per questo Casa Mia significa tanto per me: è anche un modo per ritrovare me stessa attraverso la musica”.
Mimì, da X Factor a Sanremo Giovani
Mimì Aminata Caruso, in arte Mimì, classe 2007 e originaria di Bamako, ha vinto X Factor nella finale del 5 dicembre 2024 a Napoli. L’esordio discografico è Dove si va, scritto da Madame.
Nel 2025 la cantante ha pubblicato per Warner Music Italy i brani Brooklyn e Chakra. A Sanremo Giovani 2025 ha portato Sottovoce, ed è stata eliminata nella sfida con Petit.
Con Shablo, Mimì ha inciso Meglio Che Mai, Gelido e Love Me per il progetto Manifesto e ha diviso il palco dello Street Jazz Tour insieme a Joshua e Tormento.
Foto: Elyse Obrou
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