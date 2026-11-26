California debutta da solista venerdì 27 novembre con Le porte delle metropolitane, il singolo in uscita per Warner Records/Warner Music Italy. Dopo gli anni con i Coma_Cose, la cantautrice riparte da un brano che parla di esporsi, di ascolto mancato e della solitudine nelle grandi città.

Il significato di Le porte delle metropolitane di California

California ha scritto il brano con Antonio Filippelli e Jacopo Ettorre. Nell’annunciarlo sui social ha spiegato così cosa l’ha portata fino a questa nuova fase:

“Mentre tutto fuori era fermo, dentro la mia testa nasceva un mondo dentro il quale mi sono rifugiata, popolato da tutte le persone della mia vita e dalle storie che ho vissuto, che nel bene o nel male mi hanno portata fino a qui e insegnato sempre qualcosa”.

La canzone parla del rapporto tra il mondo interiore e quello che sta fuori, in un presente in cui spesso ci viene chiesto di esporci senza che ci sia davvero la volontà di ascoltarci. In uno dei due passaggi anticipati le parole sono: “Mi chiedono, mi chiedono però senza ascoltare”.

Sullo sfondo la vita corre tra incontri e distanze, e ognuno lascia agli altri frammenti di sé, a sua volta ne raccoglie lungo il cammino e intanto cambia. Il titolo torna nel secondo passaggio: “E tu sei un’altra vita che va via senza di me, dietro le porte delle metropolitane”.

L’immagine è quella delle grandi città, dove le vite si incrociano di continuo senza per forza incontrarsi. La solitudine di una sola persona diventa così un sentimento di molti, e proprio quello che si ha in comune può far sentire, in qualche modo, meno soli.

Nel video di Le porte delle metropolitane California attraversa un mondo sotterraneo

Il videoclip, diretto da Wake Up Music e Supercute con la visual art di Dreamer Club, arriva su YouTube venerdì 27 novembre. Nel video Francesca Mesiano, vero nome di California, attraversa un universo sotterraneo sospeso tra sogno e realtà.

Quel mondo, che la circonda e la sovrasta, dà forma al peso delle aspettative esterne, mentre sogni e incubi riportano in superficie pensieri e sensazioni ancora da elaborare. Singolo e video aprono un trittico musicale, visivo e narrativo sul bisogno di ritrovarsi senza lasciare indietro il passato.

California dopo i Coma_Cose: dai tre Sanremo al primo singolo da solista

Con i Coma_Cose la cantautrice ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: nel 2021 con Fiamme negli occhi, nel 2023 con L’addio, che ha vinto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e nel 2025 con Cuoricini.

Il 6 ottobre 2025 California e Fausto Lama hanno annunciato la fine dei Coma_Cose.

Il nuovo singolo si era già sentito a Milano il 15 novembre, in apertura della seconda giornata di Grazialand.

Credits del brano ▸ Artista · California

· California ▸ Titolo · Le porte delle metropolitane

· Le porte delle metropolitane ▸ Autori · California, Antonio Filippelli, Jacopo Ettorre

Foto: ufficio stampa MNcomm