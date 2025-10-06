“L’addio (non) è una possibilità”: il percorso dei Coma_Cose giunge al capolinea

Dieci anni di musica con le Fiamme Negli Occhi, tre partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui l’ultima con Cuoricini, e poi… il matrimonio e L’Addio: il percorso, sia umano che artistico, dei Coma_Cose giunge infatti al capolinea.

Ad annunciarlo è stato proprio il duo, o meglio California e Fausto Lama, con un lungo post sui social, che arriva a un anno esatto dal loro matrimonio, che si è tenuto lo scorso 3 ottobre 2024 con rito civile nella bellissima Sala degli Specchi del Palazzo Reale di Milano.

“Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati“, esordiscono i Coma_Cose.

“È stata una decisione unanime, maturata negli ultimi mesi, in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate.

La grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata, che si è inevitabilmente consumata e spenta e, più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

D’altronde, può capitare che l’amore si affievolisca così tanto da dissolversi. A stupire non è dunque la fine della relazione tra California e Fausto Lama, ma piuttosto la decisione di porre fine al progetto Coma_Cose che – nonostante tutto – ben comprendiamo.

Ma, torniamo alle parole di Fausto e Francesca:

“Sono stati 10 anni strepitosi: un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare. Ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica. E anche tutte le persone con cui abbiamo lavorato: sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale.

L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro. Saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile. ‘L’Addio non è una possibilità‘, dice una canzone, e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista.

Ora, però, è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada, in modo da ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti“.

E, a proposito di camminare da soli, lo scorso mese il nostro Direttore, Massimiliano Longo, aveva già annunciato una possibile partecipazione di California al Festival di Sanremo 2026 (leggi qui).

Insomma, non sentiremo più parlare dei Coma_Cose, ma di Fausto Lama e California sì!