Sanremo 2026, i rumors di All Music Italia sui big: da Fedez con Marco Masini al (ri)debutto di California

È arrivato settembre e i nodi della questione tra Rai e Comune si sono sciolti. Ora il mondo della musica guarda a una sola cosa: il cast dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Dopo il nostro primo approfondimento uscito a inizio luglio, ecco gli ultimi rumors raccolti da All Music Italia.

Il direttore artistico lavora da mesi ascoltando le canzoni e cercando anche di convincere nomi per grandi debutti o ritorni.

Quella che segue è una lista frutto di settimane di lavoro: informarmi, parlare, reclutare “talpe”, diventare talpa io stesso, per capire cosa si muove in direzione Festival di Sanremo 2026.

Come accaduto l’anno scorso, anche stavolta in parallelo a questo articolo uscirà la tradizionale grafica sui social. Non sono un amante dei riassunti visivi, ma è stato necessario per evitare che la lista venga copiata senza citare la fonte o diffusa con grafiche di altri.

Emblematico il caso dello scorso anno: i nostri penultimi rumors di novembre, pubblicati anche come grafica, finirono in un video su TikTok. Un “informatore” del web prese la nostra grafica, tagliò il logo di All Music Italia e la spacciò come scoop esclusivo, sostenendo che la lista gli fosse stata passata da una fonte interna Rai. Risultato? Views per lui e settimane di lavoro rovinato per noi. Il meraviglioso mondo dei social.

Passiamo quindi alla nostra lista di rumors, con un’ultima precisazione: mancano tre mesi all’annuncio, non tutti i brani sono stati consegnati e non si sa ancora se i posti in gara saranno 30 come l’anno scorso. È ovvio quindi che si tratti di rumors. Per scelta, non pubblicheremo 30 nomi esatti ma sempre 5 o 6 in più. Non è un gioco a chi ne indovina di più, ma un modo per restituire il quadro più fedele possibile di ciò che si muove in direzione Ariston.

Del resto, se fossimo in grado di darvi oggi il cast esatto con soli trenta nomi… ci chiameremmo Carlo Conti e giocheremmo al Superenalotto. Noi facciamo i giornalisti musicali.

Cliccate in basso su continua e vediamo chi potrebbe salire sul palco del Festival di Sanremo 2026 tra i cantanti in gara.