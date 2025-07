Festival di Sanremo 2026: ho fatto un sogno, Carlo Conti dal suo bunker in Toscana mi svelava i cantanti in gara

Festival di Sanremo 2026, cast dei cantanti in gara… mentre la Rai deposita nuovi nomi per il Festival (vedi qui) Carlo Conti è già al lavoro sul cast e, speriamo, su nuovo regolamento per Sanremo Giovani dopo l’ultima edizione non proprio delle migliori (qui un nostro approfondimento).

E se nel 2027 il Festival, quello in onda da 70 anni sulla Rai, potrebbe cambiare nome e città, di sicuro nel 2026 si svolgerà ancora a Sanremo. A otto mesi dallo start quali sono i nomi dei cantanti che potrebbero prendervi parte? La discografia è già in fermento da qualche mese e i rumors trapelano.

Sì, perché se vi sembra che non passi giorno senza che una nuova possibile hit estiva venga lanciata – siamo già a più di 150 solo italiane – sappiate che discografia e cantanti sono già alle prese con le canzoni per il Festival di Sanremo. Da mesi, a dirla tutta.

E così, come un noto avvocato che appare ultimamenteispesso in tv parlando di sogni e incubi, anche io come un novello Dale Cooper di Twin Peaks ho fatto un sogno in cui Carlo Conti, direttamente dal suo quartier generale in Toscana, mi ha parlato.

