Quasi 130 canzoni italiane lanciate per la caccia alla hit estiva… cercasi visibilità disperatamente!

Tutti i duetti, i terzetti e i brani da solisti lanciati nella bella stagione alla ricerca, disperata, del tormentoni dell’estate 2025.

Da diverso tempo a questa parte l’estate è diventata il Sanremo senza gara per la musica italiana. Artisti e case discografiche infatti partono alla ricerca della possibile hit già dalla fine del Festival, a marzo al più tardi, e da maggio radio e piattaforme digitali vengono inondate da centinaia di canzoni.

Solo con questo articolo, e solo con i brani in uscita entro fine giugno, abbiamo già contato quasi 130 canzoni. E parliamo solo di musica italiana. Non solo: se includessimo anche tutti gli emergenti, il numero salirebbe almeno al triplo.

Abbiamo scelto quindi di stilare l’elenco dei brani lanciati (o in dirittura d’arrivo) solo dagli artisti noti o che comunque hanno partecipato a un talent show.

Li abbiamo poi suddivisi in tre sezioni: duetti, terzetti o più e brani da solisti. Tra questi ultimi c’è chi non crede nella logica della collaborazione, chi è abbastanza forte da poter camminare da solo o da sola, e chi non è riuscito a trovare un featuring decente non a pagamento.

Dove ascolteremo queste canzoni? I nomi noti troveranno spazio dappertutto: dal Tim Summer Hits (su Rai 1), al Battiti Live (Canale 5), passando per RDS Festival e Radio 105 Festival. Tutti questi eventi, in totale, avranno 22 serate, 145 artisti e 105 brani eseguiti. Di questi, 49 artisti parteciperanno ad almeno tre dei quattro Festival e 18 saranno presenti in tutti.

E le radio? I grandi network snobbano spesso i nomi meno noti, non freschi di talent o non supportati da major. A salvarli ci pensano le radio regionali, che continuano a fare un grande lavoro. Ma con tutta questa offerta anche loro faticano a trovare spazio per nomi nuovi.

In sintesi, l’estate non è la stagione giusta per la musica emergente. E nemmeno Sanremo. L’Italia, a pensarci bene, non è un paese per emergenti. Purtroppo.

