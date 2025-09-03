Festival di Sanremo, vertice in corso tra Comune e Rai: il destino delle Nuove Proposte ancora in sospeso

Palazzo Bellevue, sede del Comune di Sanremo, è tornato al centro della scena per le trattative finali sul Festival di Sanremo, Festival della Canzone Italiana o Festival della Rai che sia. Il tutto mentre i giovani e le Nuove Proposte, in attesa di conoscere il loro destino.

Da giorni sono in corso i vertici tra Comune e Rai per definire il futuro del Festival, dopo la sentenza del Tar Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto della manifestazione all’azienda di Viale Mazzini.

Ricapitoliamo insieme la situazione…

Festival di Sanremo: Comune e Rai al tavolo delle trattative

Il Comune di Sanremo, guidato dal sindaco Alessandro Mager, ha pubblicato nei mesi scorsi un bando o manifestazione di interesse a cui ha risposto unicamente la Rai. La procedura ha portato alla nomina di una commissione di valutazione incaricata di esaminare l’offerta e avviare una fase negoziale per il futuro della kermesse. L’accordo riguarderebbe le prossime tre edizioni del Festival di Sanremo, quindi dal 2026 al 2028 o 2029, con possibilità di proroga per altri tre anni.

Gli incontri in corso in questo momento, mercoledì 3 settembre, a Palazzo Bellevue, rigorosamente a porte chiuse, vedono la partecipazione del sindaco Mager, dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Sindoni, dei membri della commissione di valutazione e di una delegazione Rai. Tra questi ultimi spiccano Paola Marchesini, direttrice coordinamento iniziative strategiche e responsabile ad interim della direzione staff del direttore generale corporate, e Francesco Spadafora, direttore Affari Legali e Societari.

Dopo settimane di confronto, la trattativa sembra ormai giunta alle battute finali. Secondo quanto trapela, la decisione finale potrebbe arrivare a breve, definendo i termini dell’intesa tra Rai e Comune di Sanremo. Una volta siglato, l’accordo sancirebbe la conferma della Rai come ente organizzatore del Festival anche per il prossimo futuro.

Il destino di Sanremo Giovani e delle Nuove Proposte

Dal risultato di questa trattativa dipende anche l’uscita dei regolamenti di Sanremo Giovani e della categoria Nuove Proposte. Le discografiche e migliaia di giovani artisti sono in attesa di conoscere le modalità di accesso alla prossima edizione. Una delle domande che ci si pone è: torneremo a un Sanremo Giovani con la categoria Nuove Proposte centrale come ai tempi di Pippo Baudo o, con la scusa che oggi ci sono talent, social e TikTok, resteranno pochi posti, quattro, in palio?

O forse si tornerà ancora una volta alla linea più discografica introdotta con Claudio Baglioni e Amadeus dell’unica categoria?

Ad oggi, 3 settembre, la pubblicazione dei regolamenti di Sanremo Giovani e di Area Sanremo è ferma proprio in attesa della definizione dell’accordo con la Rai.

Articolo in aggiornamento costante