Dopo “Cuoricini”, arriva “La Gelosia”: il nuovo singolo dei Coma_Cose

Coma_Cose testo e significato del nuovo singolo per l’estate, La Gelosia.

Fuori da venerdì 23 maggio per Asian Fake/Warner Music il nuovo brano del duo arriva dopo il successo del brano sanremese Cuoricini con cui California e Fausto Lama hanno conquistato il disco di platino.

il nuovo singolo dei Coma_Cose, in uscita venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano arriva a un mese dall’inizio del tour estivo del duo, e nel momento in cui Cuoricini, presentato al Festival di Sanremo 2025, viene certificato disco di platino.

COMA_COSE – LA GELOSIA – SIGNIFICATO

“La gelosia è come il sale, un pizzico non guasta mai, ma troppo non può fare altro che rendere il piatto immangiabile. E’ un sentimento spontaneo, un termometro che sa dirci da dentro quanto sia unica e importante la persona con cui stiamo. Il problema è quando la gelosia prende il sopravvento sulla razionalità e diventa oppressiva sia per chi la prova che per chi la riceve. Questo brano è un inno all’accettazione di questo sentimento ma allo stesso tempo vuole disinnescare ogni deriva malsana. Tutti siamo o siamo stati gelosi, perché è un sentimento atavico insito nello spettro umano ma bisogna sempre ricordarsi che i princìpi su cui fondare un rapporto sentimentale restano la fiducia e la libertà reciproca.“

La Gelosia è un brano che racconta un’emozione umana tanto universale quanto pericolosa: quel sentimento che può nascere da un legame forte, ma che se mal gestito rischia di soffocarlo. I Coma_Cose scelgono ancora una volta di raccontare una fragilità comune con il loro stile diretto, poetico e pop. Il pezzo è un invito a riconoscere la gelosia come parte del sentire umano, ma anche a non lasciarle mai il controllo.

Con lucidità e dolcezza, Fausto e California cantano l’equilibrio tra amore e libertà, tra bisogno e rispetto, ribadendo che ogni rapporto sano si fonda sulla fiducia e non sul possesso. Un brano dal ritmo leggero ma dal peso specifico alto, capace di parlare a chiunque abbia mai vissuto l’altalena emotiva dell’insicurezza.

UN NUOVO CAPITOLO, TRA PLATINO E TOUR

Il nuovo brano anticipa un’estate ricca di live: il tour 2025 prenderà il via il 19 giugno da Azzano Decimo e attraverserà l’Italia con 15 date. In autunno, per celebrare i 10 anni di carriera, il duo sarà per la prima volta protagonista nei palasport: il 27 ottobre a Milano (Unipol Forum) e il 30 ottobre a Roma (Palazzo dello Sport).

19 giugno 2025 – Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica, Piazza Libertà

29 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest, Trentino Music Arena

03 luglio 2025 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine

04 luglio 2025 – Ancona – Ulisse Fest, Arena del Mare

16 luglio 2025 – Asti – Asti Musica 25, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – Este (PD) – Este Music Festival, Castello Carrarese

22 luglio 2025 – Bisceglie (BT) – Dolmen Summer Fest, SvevArena

24 luglio 2025 – Napoli – Ex Base Nato

25 luglio 2025 – Fasano (BR) – Luce Festival, Piazza Ciaia

27 luglio 2025 – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino

02 Agosto 2025 – Cattolica (RN) – Arena Della Regina

10 Agosto 2025 – Brescia – Festa di Radio Onda D’urto, Via Serenissima

17 Agosto 2025 – Francavilla Al Mare (CH) – Piazza Benedetto Croce

22 Agosto 2025 – Diamante (CS) – Tirreno Festival, Teatro Dei Ruderi

30 Agosto 2025 – Gubbio (PG) – Gubbio DOC Fest, Piazza Grande

27 ottobre 2025 – Milano – Unipol Forum

30 ottobre 2025 – Roma – Palazzo Dello Sport

Durante il tour, i Coma_Cose porteranno sul palco anche il nuovo album VITA_FUSA, uscito nelle scorse settimane oltre ovviamente a La Gelosia, brano presentato in anteprima negli eventi estivi di Radio Norba.

Foto di copertina di Emma Pinto.

COMA_COSE – LA GELOSIA – TESTO

Ora sarebbe intelligente stare un po’ più calmi

Ma tu bon riesci a fare a meno di dirmelo

No, non ti piace se qualcosa è cambiato

Nemmeno a me, nemmeno a te, nemmeno un viaggio

Abbiamo fatto senza complicate tutto

E anche se è vero che due gatti non si sbranano

Hanno la lingua come il vetro se si baciano

Dimmelo te, dimmelo te se è vero

Non si può tornare all’anno scorso

Col la tempesta e noi due soli al mondo

Prima dell’ansia e dei pensieri stupidi

Ma è solamente la gelosia

Colpa tua o mia

Mi avrai detto qualche cosa di troppo ma

Non sentirmi al centro del tuo universo

È una cosa strana, è bene ma è strana

E c’è chi dice sia nostalgia

Quella nostalgia

Io lo so che ci allontana ogni tanto ma

Sto guidando sotto la pioggia

Sei solo un abbaglio

Ma il tergicristallo mi dice no

Oh

Testo completo in arrivo