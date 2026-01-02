Fausto Lama: dopo i Coma_Cose riparte da solo con “a tanto così”, il racconto crudo e sincero sulla fine di un amore

Il 2026 della musica italiana si apre con un ritorno atteso e sorprendente. Dopo il grande successo con i Coma_Cose, FAUSTO LAMA (al secolo Fausto Zanardelli) inaugura oggi, venerdì 2 gennaio, il suo nuovo percorso solista con il singolo a tanto così.

Il brano, rilasciato per Asian Fake e Atlantic/Warner Music Italy, segna una profonda svolta sentimentale e lavorativa per l’artista.

Dopo oltre trent’anni di carriera tra underground, produzione e il palco del Festival di Sanremo, Fausto riparte da sé stesso con un progetto nato dall’urgenza di raccontare un momento di transizione autentico, privo di sovrastrutture.

FAUSTO LAMA, Il significato di “a tanto così”

Il singolo affronta con estrema lucidità la fine di una relazione. Non ci sono pettegolezzi o clamori, ma la presa di coscienza che un amore può semplicemente esaurirsi. a tanto così rappresenta un saluto pacato e umano, la necessità di chiudere un capitolo per poterne iniziare uno nuovo senza sensi di colpa.

Il brano riflette su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: è possibile lasciarsi con un amichevole “Ciao, come stai?“, accettando che la perfezione non esiste e che, come dice l’artista, “ci si sente più vivi sbagliando“.

Il progetto e il video

Il brano è il risultato di un ritiro creativo avvenuto a settembre in un casale tra le colline piemontesi. Insieme ad alcuni amici musicisti, Fausto ha dato vita a nuove canzoni nate da un flusso istintivo. Lo stesso Fausto Lamadescrive così questo momento:

“È il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard. Sono nate canzoni crude, a tratti riflessive e ciniche, come non mi succedeva da tempo.”

Il video ufficiale, una produzione HOMIES.WORK x THE JOB, è stato scritto da FEGATELLI entertainment per la regia dello stesso Fausto Lama, a sottolineare il controllo totale dell’artista su questa nuova estetica solista.

TESTO “A TANTO COSÌ” – FAUSTO LAMA

E i miei peggiori rimpianti

li ho lasciati sopra i davanzali delle case degli altri

con i miei migliori accendini

e tu che combini, seh

che la differenza tra un bacio ed un morso

non sono i canini, seh

ma sono i casini

che ancora ti fai

ma poi come stai

di giorno sbadigli

come me

le amiche coi figli

ma a te chi ti ferma

che ancora scintilli

dal Pigneto ai Navigli

mica dalle suore hai fatto le scuole

di calci del cuore

ne hai presi e ne hai dati

un po’ come me

che sto vivendo

a tanto così

dall’essere felici

a tanto così

dall’essere capiti

a tanto così

dal non sentisi dire un’altra volta

che tanto è così

così

che tanto è così

Nei verbi al futuro

c’è un posto al sicuro

ma serve un’idea

andare in palestra, andare ai concerti

andare in apnea

che la differenza tra un amore e un fucile

sono solo pallottole

quindi proteggi le costole

se ora ti senti

a tanto così

dall’essere felici

a tanto così

dall’essere capiti

a tanto così

dal non sentisi dare un’altra colpa

che tanto è così

che poi finisce tutto

che tanto è così

che il cuore si è distrutto

a tanto è così

dall’ammettere che

ci si sente più vivi sbagliando

e pensare che eravamo

a tanto così

ma l’amore ci è passato

a tanto così