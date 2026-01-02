Fausto Lama: dopo i Coma_Cose riparte da solo con “a tanto così”, il racconto crudo e sincero sulla fine di un amore

Il 2026 della musica italiana si apre con un ritorno atteso e sorprendente. Dopo il grande successo con i Coma_Cose, FAUSTO LAMA (al secolo Fausto Zanardelli) inaugura oggi, venerdì 2 gennaio, il suo nuovo percorso solista con il singolo a tanto così.
Il brano, rilasciato per Asian Fake e Atlantic/Warner Music Italy, segna una profonda svolta sentimentale e lavorativa per l’artista.
Dopo oltre trent’anni di carriera tra underground, produzione e il palco del Festival di Sanremo, Fausto riparte da sé stesso con un progetto nato dall’urgenza di raccontare un momento di transizione autentico, privo di sovrastrutture.
FAUSTO LAMA, Il significato di “a tanto così”
Il singolo affronta con estrema lucidità la fine di una relazione. Non ci sono pettegolezzi o clamori, ma la presa di coscienza che un amore può semplicemente esaurirsi. a tanto così rappresenta un saluto pacato e umano, la necessità di chiudere un capitolo per poterne iniziare uno nuovo senza sensi di colpa.
Il brano riflette su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: è possibile lasciarsi con un amichevole “Ciao, come stai?“, accettando che la perfezione non esiste e che, come dice l’artista, “ci si sente più vivi sbagliando“.
Il progetto e il video
Il brano è il risultato di un ritiro creativo avvenuto a settembre in un casale tra le colline piemontesi. Insieme ad alcuni amici musicisti, Fausto ha dato vita a nuove canzoni nate da un flusso istintivo. Lo stesso Fausto Lamadescrive così questo momento:
“È il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard. Sono nate canzoni crude, a tratti riflessive e ciniche, come non mi succedeva da tempo.”
Il video ufficiale, una produzione HOMIES.WORK x THE JOB, è stato scritto da FEGATELLI entertainment per la regia dello stesso Fausto Lama, a sottolineare il controllo totale dell’artista su questa nuova estetica solista.
TESTO “A TANTO COSÌ” – FAUSTO LAMA
E i miei peggiori rimpianti
li ho lasciati sopra i davanzali delle case degli altri
con i miei migliori accendini
e tu che combini, seh
che la differenza tra un bacio ed un morso
non sono i canini, seh
ma sono i casini
che ancora ti fai
ma poi come stai
di giorno sbadigli
come me
le amiche coi figli
ma a te chi ti ferma
che ancora scintilli
dal Pigneto ai Navigli
mica dalle suore hai fatto le scuole
di calci del cuore
ne hai presi e ne hai dati
un po’ come me
che sto vivendo
a tanto così
dall’essere felici
a tanto così
dall’essere capiti
a tanto così
dal non sentisi dire un’altra volta
che tanto è così
così
che tanto è così
Nei verbi al futuro
c’è un posto al sicuro
ma serve un’idea
andare in palestra, andare ai concerti
andare in apnea
che la differenza tra un amore e un fucile
sono solo pallottole
quindi proteggi le costole
se ora ti senti
a tanto così
dall’essere felici
a tanto così
dall’essere capiti
a tanto così
dal non sentisi dare un’altra colpa
che tanto è così
che poi finisce tutto
che tanto è così
che il cuore si è distrutto
a tanto è così
dall’ammettere che
ci si sente più vivi sbagliando
e pensare che eravamo
a tanto così
ma l’amore ci è passato
a tanto così