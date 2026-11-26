Eddie Brock pubblicherà venerdì 27 novembre 2026 Incommentabile, un nuovo singolo sul tradimento, in radio e sulle piattaforme digitali per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy e Sangita Records. Il brano, scritto dall’artista stesso e prodotto da Vince Lion, arriva dopo i due concerti nei club di Roma e Milano dello scorso ottobre.

Il significato di Incommentabile di Eddie Brock

Incommentabile affronta il paradosso di chi cerca altrove ciò che forse aveva già, diviso tra il desiderio di nuove emozioni e la paura di perdere una persona importante.

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Il brano ruota attorno al tentativo di dare un senso all’errore e di farne una sorta di dichiarazione d’amore: avere cercato qualcun altro solo per capire di non volere nessun altro.

Da questa contraddizione nasce la malinconia di chi continua a riconoscere i luoghi, gli oggetti e le piccole abitudini di una vita in due, anche se ormai non gli appartiene più.

Eddie Brock racconta tutto questo con ironia amara. Nel brano ci sono le fragilità dei rapporti, gli errori, la fatica di lasciarsi alle spalle una persona importante e quei casi in cui si conosce qualcuno a memoria ma non si sa più come amarlo.

I manifesti da ricercato a Roma e Milano

Da mercoledì 25 novembre a Roma e Milano sono comparsi manifesti ispirati ai wanted poster cinematografici, in linea con la passione del cantautore per il cinema. Le grafiche ironizzano sull’immagine di Eddie Brock e sul titolo del singolo.

Tra i punti scelti per le affissioni ci sono i Navigli, il Duomo e l’Arco della Pace a Milano, e il Colosseo, Campo de’ Fiori e Trastevere a Roma.

Eddie Brock: dal Festival di Sanremo 2026 al nuovo singolo

Nel percorso recente di Eddie Brock c’è Non è mica te, singolo certificato disco di platino. A maggio 2025 è uscito l’album Amarsi è la rivoluzione.

Nel 2026 il cantautore ha partecipato tra i Big al Festival di Sanremo con il brano Avvoltoi e nella serata delle cover ha duettato con Fabrizio Moro in Portami via.

Dopo Sanremo l’artista ha pubblicato Amarsi è la rivoluzione (Deluxe) e ha portato Amarsi in Tour nei club di Milano, Roma, Napoli e Catania.

A maggio 2026 Brock ha presentato il singolo Bel Venerdì alla Terrazza del Pincio di Roma. In quell’occasione ha annunciato i concerti autunnali all’Hacienda di Roma (21 ottobre) e alla Santeria Toscana 31 di Milano (25 ottobre). In estate sono poi arrivati gli appuntamenti tra festival ed eventi radio.

Credits del brano ▸ Artista · Eddie Brock

· Eddie Brock ▸ Titolo · Incommentabile

· Incommentabile ▸ Autori · Eddie Brock

· Eddie Brock ▸ Produzione · Vince Lion

Foto di Luca Pipitone