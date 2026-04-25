Eddie Brock si prepara a un nuovo passaggio dopo Avvoltoi, il debutto al Festival di Sanremo 2026, il singolo Il tuo universo e la nuova versione del disco Amarsi è la rivoluzione. Nei giorni scorsi ore il cantautore ha condiviso sui social uno spoiler, tra testo e musica, del prossimo brano, ancora senza titolo ufficiale, dando appuntamento ai fan al Pincio di Roma il 3 maggio.

Arriva così un altro tassello dentro settimane piuttosto dense: il discusso esordio sanremese chiuso all’ultimo posto, il tour estivo prima annunciato e poi cancellato, le polemiche sulle prevendite, la successiva spiegazione sulla riorganizzazione delle date. In mezzo c’è anche la presenza già prevista al Concertone del Primo Maggio di Roma, che rende ancora più serrato il calendario dei prossimi giorni.

Lo spoiler del testo del nuovo singolo di Eddie Brock

Nell’anteprima pubblicata online compaiono poche righe, ma bastano per far intuire il clima del pezzo. Il frammento si muove tra oggetti lasciati fuori posto, vino rovesciato e un riferimento diretto a Tarantino. Questo il testo condiviso:

“Dove buttarci

come le cose che hai lasciato fuori posto

e questo vino a terra che tinge di rosso

che sembrava quasi come un film di Tarantino

ma non c’è il tasto indietro ed io non ho finito”

Il nuovo brano arriva dopo lo stop al tour

Questa nuova uscita si inserisce dopo settimane movimentate anche sul fronte live. A marzo l’artista aveva annunciato un tour poi cancellato dopo pochi giorni, spiegando in seguito che lo stop era legato a problemi su alcune prevendite e che nuovi appuntamenti sarebbero stati comunicati più avanti. Più che una chiusura definitiva, quindi, una revisione del percorso.

Sul piano discografico, il materiale invece continua ad arrivare. Prima Avvoltoi, poi Il tuo universo, quindi la nuova spinta data a Amarsi è la rivoluzione. Il teaser pubblicato in queste ore conferma che il progetto sta andando avanti e che un altro singolo è già pronto.

Prima il Primo Maggio, poi il Pincio

I prossimi giorni mettono insieme due tappe ravvicinate. L’1 maggio ci sarà il Concertone di Roma. Il 3 maggio, invece, il pubblico è atteso al Pincio, proprio mentre sui social ha iniziato a circolare l’anticipazione del nuovo brano.

La sequenza sembra studiata per tenere acceso il progetto in una fase in cui, dopo Sanremo, serve soprattutto continuità. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale.