Rizzo racconta la Gen Z nel suo EP d’esordio “Mi hai visto piangere in un club”

Da venerdì 12 luglio è disponibile su tutte le piattaforme digitali Mi hai visto piangere in un club (Epic Records / Sony Music Italy), l’EP d’esordio di Rizzo, uno dei volti più talentuosi della nuova scena urban emergente.

L’EP è stato anticipato dai singoli Cassa forte, Fuoritempo ;( e Bonjour Adieu.

RIZZO, “MI HAI VISTO PIANGERE IN UN CLUB”

Mi hai visto piangere in un club è composto da 8 tracce: i tre singoli usciti nei mesi precedenti e cinque nuovi brani, dove sono presenti anche due featuring con gIANMARIA, Mostro e Atarde, rispettivamente in 100 Anni e Sto Impazzendo.

L’EP arriva dopo un lungo percorso vissuto dall’artista stessa, un viaggio alla scoperta di sé e della volontà di mostrare la sua vera natura. Nasce inoltre dall’ispirazione che Rizzo trova nella vita di tutti giorni e nelle esperienze vissute dalla sua generazione.

Le tematiche sono varie, da quelle più intime e autobiografiche fino all’amore raccontato in tutte le sue sfaccettature e alle emozioni che ne derivano. È così che l’artista racconta tutto il mondo della Gen Z in modo autentico, tra speranze e delusioni alla ricerca del proprio posto nel mondo e in constante evoluzione.

A livello musicale, Mi hai visto piangere in un club presenta sound e metriche molto diverse tra loro, mescolando brani più tristi e malinconici ad altri più ribelli e giocosi, portando l’ascoltatore a piangere e ballare a seconda dell’emozione trasmessa dal brano. Ogni traccia rimane musicalmente coerente, creando un viaggio che spazia dal pop all’urban con influenze hard techno, ma anche afro con la presenza di strumenti acustici e del pianoforte.

Rizzo descrive così il suo EP: «Mi hai visto piangere in un club è un progetto a cui lavoro dal 2021, che raccoglie alcuni dei brani nati in questi anni, quelli che emotivamente e musicalmente mi rappresentano di più».

E approfondisce: «X1MILLY, ad esempio, è un’intro autobiografica in cui ho messo in musica cose molto personali che non ho mai avuto il coraggio di raccontare prima. Con questo EP, infatti, spero di trasmettere al pubblico la mia parte più personale ed umana. Mi piacerebbe che, chi ascolta, imparasse a conoscere me e la mia storia, a vedere cosa si nasconde dietro ad ogni pezzo».

Sulle collaborazioni, ci racconta: «Inoltre, all’EP hanno collaborato producers che stimo molto e che sono anche amici: in studio ci siamo trovati benissimo, abbiamo fatto musica per il puro piacere di farlo. Sono stata molto felice di collaborare anche con Atarde e con gIANMARIA e Mostro, due artisti apparentemente lontani che sono riuscita ad incastrarsi perfettamente su un brano dal drop afro, molto diverso dai loro stili».

RIZZO, “MI HAI VISTO PIANGERE IN UN CLUB”: DESCRIZIONE TRACK BY TRACK

Ecco la tracklist di Mi hai visto piangere in un club:

X1MILLY (Piangi) CASSA FORTE (Balla) SCIVOLANDO (Piangi e Balla) BONJOUR ADIEU (Balla e Piangi) 100 ANNI feat. gIANMARIA e MOSTRO (Piangi) FUORITEMPO ;( (Balla) STO IMPAZZENDO feat. atarde (Piangi) <MOR3 (Balla tantissimo)

Di seguito, la descrizione track by track dell’EP di Rizzo.

X1MILLY (Piangi)

È la traccia di apertura dell’EP, caratterizzata da un sound malinconico, che esprime i sentimenti provati dall’artista durante un periodo in cui si è trovata a mettere in discussione tutta la sua vita. Un brano scritto di getto, nato sotto la doccia, in cui la cantante ha trovato il sound giusto su cui raccontare tutte le emozioni che provava. Nato per restare un diario privato, è diventato poi la chiave di lettura dell’intero progetto.

CASSA FORTE (Balla)

Prodotto da Greg Willen e pubblicato nel 2023, è un pezzo dal sound techno in cui la leggerezza e la dolcezza della linea vocale di Rizzo trovano un’alchimia unica con il beat potente ed ipnotico del producer. Nato durante un sogno, l’artista decide subito di renderlo realtà e produrlo. La scelta di lasciare “libero” il ritornello, senza cantarlo, vuole rappresentare la creatività di Rizzo e il suo animo spensierato.

SCIVOLANDO (Piangi e Balla)

È tra le tracce preferite di Rizzo e descrive la riscoperta di sentimenti che sembravano perduti dopo la fine di una lunga relazione. Racconta il momento in cui ci si innamora di nuovo e si iniziano a provare tutte quelle sensazioni che ricordano, appunto, lo “scivolare nei tuoi occhi”. Sentimenti che si fanno sempre più fisici, fino a perdersi “dentro di noi”, riscoprendo anche una nuova e personale sessualità.

BONJOUR ADIEU (Balla e Piangi)

Caratterizzato da un tappeto musicale fresco e dal timbro limpido, sensuale e graffiante della cantante, è il brano uscito lo scorso giugno con cui Rizzo accompagna i fan durante la stagione estiva. Nel singolo, l’artista ricorda il passato, raccontando un viaggio fatto di rimorsi e speranze, in cui ripensa a tutto ciò che avrebbe potuto fare per salvare una relazione, creando un netto contrasto tra testo e mood del pezzo, con sonorità che attingono al mondo indie pop.

100 ANNI feat. gIANMARIA & MOSTRO (Piangi)

La musica torna ad essere per Rizzo rifugio e strumento attraverso cui esprimere le proprie emozioni. È un brano difficile, scritto di getto durante una notte in studio, che racconta la fine di un amore che si desiderava durasse “100 anni”. Questo pezzo vede la collaborazione di due artisti di rilievo, gIANMARIA e Mostro, che la accompagno su sonorità leggere e dinamiche, incastrandosi perfettamente tra loro.

FUORITEMPO (Balla)

Nel brano, Rizzo riesce a dipingere un quadro che racconta l’inadeguatezza in maniera leggera, esplorando l’esperienza di chi si sente fuori sincrono rispetto a un contesto che batte con un ritmo diverso. Con melodie e suoni avvolgenti, subito riconducibili all’originalissima produzione di OkGiorgio, il pezzo fa ballare e piangere contemporaneamente, anzi, al giusto tempo, sperimentando nuove vibes: senza abbandonare il mood urban che da sempre la contraddistingue, l’artista abbraccia sonorità indie pop, che regalano freschezza.

STO IMPAZZENDO feat. ATARDE (Piangi)

Dopo singoli più sofisticati e concettuali, arriva una ballad pop. Racconta dei momenti difficili di cui si fatica a vedere la fine, attraverso un sound vivace. Nonostante il tempo porti consiglio e guarisca le ferite, l’artista descrive quei periodi bui in cui sembra di impazzire, guardando al futuro come elemento di positività e forza. Lo fa grazie alla collaborazione con Atarde, che la affianca in questo pezzo.

<MOR3 (Balla tantissimo)

Rizzo ancora una volta si apre attraverso un testo profondo su una base molto dinamica, descrivendo come un rapporto che sta per terminare possa portare a domandarsi: “se l’amore deve finire così, esiste davvero?”. Nato dalla volontà di proporre un singolo che richiamasse le vibes di Cassa Forte, il brano diventa la chiusura perfetta dell’EP, che, grazie a richiami hard techno, porta l’ascoltatore a “ballare tantissimo”.