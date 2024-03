Rizzo presenta il nuovo singolo “Fuoritempo ;(” prodotto da okgiorgio

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 23 febbraio, “Fuoritempo ;(” (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Rizzo, che con questo brano dipinge un quadro che racconta l’inadeguatezza in maniera leggera, esplorando l’esperienza di chi si sente fuori sincrono rispetto a un contesto che batte con un ritmo diverso.

Prodotto da okgiorgio, “Fuoritempo ;(” rappresenta un ulteriore passo nel percorso artistico della giovane artista – classe 2002 – che, senza abbandonare il mood urban che da sempre la contraddistingue, abbraccia sonorità indie pop, sperimentando nuove vibes e presentando un brano dalle melodie e dai suoni avvolgenti che, senza alcun dubbio, farà ballare e piangere contemporaneamente.

Rizzo, Fuoritempo ;(

“Fuoritempo ;(” è stata anticipata da “Cassa Forte”, singolo pubblicato lo scorso giugno e prodotto da Greg Willen, in cui la leggerezza e la dolcezza della linea vocale di Rizzo trovano un’alchimia unica con il beat potente ed ipnotico del producer.

L’artista è inoltre reduce da due importanti collaborazioni. La prima con Emis Killa nel brano “VISCERALE – closer“, contenuto nell’ultimo album del rapper, “Effetto Notte“. La seconda, invece, la vede al fianco di Mostro in “Exit“, brano prodotto da Andry The Hitmaker e incluso in “The Illest, Vol. III“.