Altalena, i Modà tornano con un nuovo album di inediti nel 2027
Disponibile a marzo in digitale, CD e vinile rosso, anche in edizioni autografate e in bundle. Ad aprile il ritorno dal vivo nei palasport.
di Chiara Tebaldini ·
I Modà annunciano Altalena, il nuovo album di inediti in uscita a marzo 2027 per Sony Music/Columbia Records. La band di Kekko Silvestre, con nove album all’attivo, lo pubblicherà nell’anno dei suoi 25 anni di carriera.
Il disco, pre-ordinabile da giovedì 26 novembre, uscirà in digitale, CD e vinile rosso, anche in edizioni autografate e con una T-shirt dedicata.
Modà, Altalena: il singolo Bonnie & Clyde, il video e la scrittura di Kekko Silvestre
Ad anticipare il disco in radio e in digitale è stato, il 6 novembre, il singolo Bonnie & Clyde. Il brano racconta di una coppia anticonvenzionale, entrata nell’immaginario di tutti e in bilico tra realtà e sogni.
Il videoclip ha le animazioni di Gpool (Paolo Palmeri) ed è diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis. Il singolo è stato accompagnato anche da una T-shirt in edizione limitata.
La scrittura di Kekko Silvestre parte da storie e incontri. Tra i brani i fan potranno cercare i collegamenti e i fili che tornano in tutta la discografia della band.
Ad aprile 2027 l’Altalena Tour nei palasport
I Modà torneranno dal vivo con l’Altalena Tour, prodotto da Trident Music. Le sette date nei palasport italiani andranno da Ancona, sabato 10 aprile, a Padova, mercoledì 28 aprile.
Chi acquista o ha acquistato un biglietto del tour otterrà uno sconto del 15% su Sony Music Store per le copie autografate e i bundle con la T-shirt di Altalena.
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