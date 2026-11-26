I Modà annunciano Altalena, il nuovo album di inediti in uscita a marzo 2027 per Sony Music/Columbia Records. La band di Kekko Silvestre, con nove album all’attivo, lo pubblicherà nell’anno dei suoi 25 anni di carriera.

Il disco, pre-ordinabile da giovedì 26 novembre, uscirà in digitale, CD e vinile rosso, anche in edizioni autografate e con una T-shirt dedicata.

Modà, Altalena : il singolo Bonnie & Clyde , il video e la scrittura di Kekko Silvestre

Ad anticipare il disco in radio e in digitale è stato, il 6 novembre, il singolo Bonnie & Clyde. Il brano racconta di una coppia anticonvenzionale, entrata nell’immaginario di tutti e in bilico tra realtà e sogni.

Il videoclip ha le animazioni di Gpool (Paolo Palmeri) ed è diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis. Il singolo è stato accompagnato anche da una T-shirt in edizione limitata.

La scrittura di Kekko Silvestre parte da storie e incontri. Tra i brani i fan potranno cercare i collegamenti e i fili che tornano in tutta la discografia della band.

Ad aprile 2027 l’Altalena Tour nei palasport

I Modà torneranno dal vivo con l’Altalena Tour, prodotto da Trident Music. Le sette date nei palasport italiani andranno da Ancona, sabato 10 aprile, a Padova, mercoledì 28 aprile.

Chi acquista o ha acquistato un biglietto del tour otterrà uno sconto del 15% su Sony Music Store per le copie autografate e i bundle con la T-shirt di Altalena.