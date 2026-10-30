I Modà annunciano il tour 2027: l’Altalena Tour porta la band in sette palasport italiani con concerti dal 10 al 28 aprile e prevendite in apertura venerdì 30 ottobre alle 14. Le date partono dal PalaPrometeo di Ancona e arrivano alla Kioene Arena di Padova, con tappe a Bergamo, Assago, Roma, Firenze e Montichiari.

Modà tour 2027: le date dei concerti dell’Altalena Tour nei palasport

Il calendario dell’Altalena Tour comprende sette concerti, tutti con inizio alle 21. Il tour parte da Ancona sabato 10 aprile e chiude mercoledì 28 aprile a Padova.

Biglietti e prevendite dell’Altalena Tour

Le prevendite aprono venerdì 30 ottobre alle 14. Ogni data ha il suo link nella tabella, con un limite di sei biglietti per acquirente.

Il nuovo tour dei Modà: produzione Trident Music e album 2027

L’Altalena Tour è prodotto da Trident Music e segna l’inizio della collaborazione con il promoter. I concerti arrivano insieme al singolo Bonnie & Clyde, che sarà in radio e in digitale dal 6 novembre, e al nuovo album, previsto nel 2027 per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Quattro dei sette palasport del tour dei Modà erano già nel calendario de La notte dei romantici, nell’autunno 2025: la Kioene Arena di Padova, l’Unipol Forum, il Palazzo dello Sport di Roma e il Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il percorso dei Modà: 25 anni di carriera nel 2027

Nel 2027 i Modà festeggiano 25 anni di carriera con nove album all’attivo. La band è formata da Kekko Silvestre (voce), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica e acustica) e Claudio Dirani (batteria).

L’ultimo tour dei Modà, La notte dei romantici in estate, si è chiuso il 24 luglio 2026 al Velodromo di Palermo dopo otto concerti e oltre 100.000 biglietti venduti nel 2026, con Bianca Atzei ospite in tutte le date.