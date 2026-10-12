Pubblicità Progresso, il primo album degli ALLERTA!, esce venerdì 6 novembre 2026 unicamente in formato CD su Sony Music Store. Il pre-order del CD è già attivo.

È una scelta in controtendenza in un mercato dominato dallo streaming e dai numeri: la band riafferma l’idea del disco come opera completa, in cui ogni traccia è parte insostituibile di un racconto da ascoltare dall’inizio alla fine.

Il significato di Pubblicità Progresso

Il titolo Pubblicità Progresso nasce dal gioco con il linguaggio dei messaggi che suggeriscono cosa sia giusto, utile o necessario. I brani diventano così osservazioni, consigli e provocazioni, senza la pretesa di offrire risposte definitive. Il disco conserva l’energia e l’urgenza del punk, con una scrittura diretta e provocatoria.

“Pubblicità Progresso è un disco che racconta le contraddizioni e le criticità della società moderna, lasciando spazio anche ai sentimenti, è un ritratto del nostro tempo, filtrato attraverso gli occhi degli Allerta!”, spiegano gli ALLERTA!.

Chi sono gli ALLERTA!

Gli ALLERTA! sono Ranieri (voce), Fabio (voce), Adriano (chitarra), Filippo (batteria) e Niccolò (basso). Nascono nel 2022 tra i banchi dell’Accademia toscana di tecnico del suono e nel 2023 iniziano a produrre le prime canzoni, con un sound che va dal pop-punk al post-hardcore.

Ad agosto 2024 esce il primo singolo Anche se muoio, seguito da Anima, Infinito, Giudicami e PSM. A dicembre 2024 arriva il primo EP, ALLERTA!.

Nel 2025 il gruppo pubblica ASSICURAZIONI SANITARIE, il primo singolo per Epic Records/Sony Music Italy. Seguono Nonno con Smartphone, Marea e Dinamite. Nel 2026 escono NERORGASMO, a gennaio, e il 1° maggio Stachanov.