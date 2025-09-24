24 Settembre 2025
24 Settembre 2025

Gli Allerta! escono dalla propria comfort zone e presentano il nuovo singolo “Marea”

Il brano affronta la difficoltà che molti hanno ad accettare i consigli, lasciando piuttosto prevalere l'orgoglio e l'ostinazione

In uscita venerdì 26 settembre per Epic Records / Sony Music Italy, Marea è il nuovo singolo degli Allerta! che, dopo Assicurazioni Sanitarie e Nonno Con Smartphone, escono dalla propria comfort zone con un brano sperimentale che si discosta dalle loro classiche sonorità, perché se si vuole criticare chi resta immobile, si deve prima avere il coraggio di cambiare.

GLI ALLERTA! PRESENTANO “MAREA”

Il brano si apre con una frase che ne racchiude il significato: “Non conosco una sola persona disposta a cambiare idea“.

Di fatto, il testo di Marea affronta la difficoltà che molti hanno ad accettare i consigli, lasciando piuttosto prevalere l’orgoglio e l’ostinazione.

Sul fronte musicale, invece, il brano si caratterizza per la presenza di una base rock, con una sezione ritmica serrata e cori potenti. Inoltre, l’uso dell’eco nel ritornello e dei synth gli dona una dimensione inedita e avvolgente.

