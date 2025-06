Gli Allerta! raccontano le relazioni sociali ai tempi di un “Nonno Con Smartphone”

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 4 luglio, Nonno Con Smartphone (Epic Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo degli Allerta!, che affrontano – con la lucidità e la schiettezza che li contraddistinguono – il tema delle relazioni sociali nel mondo d’oggi, mettendo a nudo una realtà in cui la sensibilità sembra essersi dissolta, sostituita dalla necessità di apparire e dall’ossessione per i social.

“Questo brano riflette su una crescente freddezza nelle relazioni umane”, spiegano gli Allerta!.

Poi, aggiungono: “È un’osservazione amara, ma lucida, su come empatia e rispetto stiano diventando valori sempre più rari, in un tempo in cui anche l’umanità sembra consumarsi troppo in fretta”.

Preceduto dal singolo Assicurazioni Sanitarie, Nonno Con Smartphone arriva a un anno e mezzo di distanza dall’uscita dell’EP d’esordio ALLERTA!, e – con un sound potente e malinconico – continua l’operato della band, intenta a raccontare il presente senza risparmiare nessuno, scegliendo di non rimanere in silenzio davanti a ciò che non funziona.