Gli Allerta! tornano con il singolo “Assicurazioni sanitarie” scavando nei paradossi della società moderna

Dopo la firma con Epic Records, gli Allerta tornano con Assicurazioni sanitarie (Epic Records / Sony Music Italy), il loro nuovo singolo disponibile ovunque da venerdì 23 maggio. Il brano è già disponibile per il pre-save cliccando QUI.

Assicurazioni sanitarie è un brano feroce, lucido e senza compromessi che scava nei paradossi dell’uomo moderno. Con questo singolo, gli Allerta! analizzano il caos contemporaneo, la continua competizione nella società moderna e descrivono le maschere che tutti indossano, con la voglia di scuotere il proprio pubblico e non solo.

Sono numerosi anche i paradossi e le citazioni: dal writer e pittore statunitense Jean-Michel Basquiat allo scrittore russo Ivan Aleksandrovič Gončarov “con la pigrizia e l’ozio di Oblomov”.

Musicalmente, un potente riff di chitarra apre il pezzo, lasciando spazio ad una narrazione che intreccia rabbia generazionale, critica sociale e disillusione esistenziale.

Gli Allerta! descrivono Assicurazioni sanitarie così: «Il brano affronta il dualismo insito in ogni azione, sottolineando come un semplice atto di violenza non basti a cambiare davvero le cose e come, al contrario, possa risultare vuoto all’interno di una vera idea di rivoluzione».

ALLERTA!, CHI SONO?

Il progetto Allerta! nasce tra i banchi della Jam Academy, accademia musicale toscana, nel 2022 ed è composto da Ranieri (voce), Fabio (voce), Adriano (chitarra), Filippo (batteria) e Niccolò (basso).

Nel 2023 iniziano a produrre le prime canzoni, con un sound tra pop-punk e post-hardcore. Ad agosto 2024 pubblicano il primo singolo Anche se muoio su Spotify, mentre a dicembre dello stesso anno esce il loro primo EP ALLERTA! che riceve ottime recensioni da vari magazine di settore.

Il 2025 si apre con l’inizio di un progetto più ampio con Epic Records.