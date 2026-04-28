29 Aprile 2026
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Alessandro Genovese
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29 Aprile 2026

ALLERTA! “Stachanov” arriva il 1° maggio perché parla a chi lavora oggi

Il singolo in uscita il 1° maggio affronta lavoro e precarietà con un approccio diretto

News di Alessandro Genovese
ALLERTA! Stachanov nuovo singolo
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ALLERTA! lanciano Stachanov, il singolo in uscita il 1° maggio per Epic Records/Sony Music Italy. Il brano arriva in occasione della Festa dei Lavoratori e mette al centro il tema del lavoro, con un taglio diretto e senza filtri.

La band toscana continua così il percorso avviato negli ultimi mesi, portando avanti una linea sonora che resta ancorata al punk e a un’attitudine esplicita nei testi.

Chi sono gli ALLERTA!

ALLERTA! nasce nel 2022 tra i banchi di un’accademia toscana di tecnico del suono. La formazione è composta da Ranieri e Fabio alle voci, Adriano alla chitarra, Filippo alla batteria e Niccoló al basso.

Nei primi mesi del 2023 iniziano a pubblicare i primi brani e a suonare dal vivo in diverse città italiane, costruendo un repertorio tra pop-punk e post-hardcore.

Stachanov, un brano sul lavoro oggi

Stachanov affronta il tema del lavoro contemporaneo, partendo da ritmi serrati e pressioni che incidono sulla vita personale. Il brano mette in evidenza un sistema in cui la produttività diventa prioritaria, spesso a discapito dell’equilibrio individuale.

Il testo si muove tra rabbia personale e critica sociale, con un linguaggio diretto. Il gruppo parla apertamente di precarietà e del lavoro vissuto più come necessità che come scelta.

“Stachanov è un brano crudo che denuncia l’ipocrisia del lavoro e della società, tra rabbia personale e critica al sistema” spiegano gli ALLERTA!.

La copertina del singolo riprende un immaginario preciso: cinque figure in tuta spaziale, allineate verso un orizzonte lontano. Un’immagine che richiama l’idea di missione collettiva, ma con un tono ironico che mette in discussione il concetto di progresso.

ALLERTA! Stachanov copertina singolo

Il percorso recente della band

Dopo il debutto con Anche se muoio nell’agosto 2024, gli ALLERTA! hanno pubblicato altri singoli come Anima, Infinito, Giudicami e PSM.

A dicembre 2024 è arrivato il primo EP omonimo, seguito nel 2025 da nuovi brani tra cui Assicurazioni sanitarie, Nonno con Smartphone, Marea, Dinamite e Nerorgasmo, che anticipano un progetto più ampio.

Con Stachanov la band aggiunge un nuovo tassello, mantenendo un approccio diretto sia nel suono che nei contenuti.

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