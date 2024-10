Il duo Ferrinis torna con “Ferrinis Deluxe Edition”, il repack dell’album pubblicato ad inizio 2024

Venerdì 25 ottobre il duo Ferrinis torna con il repack del loro ultimo album uscito a gennaio 2024 – Ferrinis – da oltre mezzo milione di streams dal titolo Ferrinis Deluxe Edition, tra hit, versioni acustiche e la presenza del nuovo singolo Per Non Farti Male.

FERRINIS, “FERRINIS DELUXE EDITION”

Ferrinis Deluxe Edition è un album che è una sorta di diario personale, che attraversa il tempo e lo spazio e regala numerose emozioni. Inoltre, segna un percorso di crescita per il duo romagnolo, che riesce a dimostrare ancora una volta la propria capacità di raccontare la vita con la musica in modo semplice, diretto e coinvolgente.

Il progetto rappresenta un vero e proprio percorso musicale che abbraccia diversi stati d’animo e che con la sua anima variegata – principalmente pop ma impreziosita da sfumature latin, dance, urban e dembow . presenta una struttura sonora capace di andare oltre.

Ogni singolo brano all’interno di Ferrinis Deluxe Edition, arricchito di ben tre brani rispetto all’album originale, racconta un’esperienza, un ricordo o una fase ben precisa della vita, tra divertimento e commozione. I tre brani che arricchiscono il repack sono La Voglia Che Mi Fai, con i suoi ritmi travolgenti, Forte!, la hit estiva, e La Fine Dello Show, una ballad struggente.

In più, Ferrinis Deluxe Edition include anche la versione acustica della traccia La Volta Buona, semplice, delicata ma disarmante a livello emotivo. Come anticipato, includerà anche il nuovo singolo Per Non Farti Male.

Per Non Farti Male è un brano denso di rimpianti e consapevolezza, dove il protagonista riflette sul fallimento di una relazione, chiedendo scusa per non essere riuscito a portarla avanti nonostante il sentimento e, quindi, ferendo l’altra persona anche se non intenzionalmente. La narrazione è malinconica e struggente, con il protagonista che analizza gli errori commessi, consapevole del proprio comportamento .

Con Ferrinis Deluxe Edition, il duo non solo celebra il proprio passato, ma guarda con determinazione al futuro, spiegando: «Abbiamo voluto includere brani che ci hanno accompagnato durante tutto il 2024, ma anche aprire nuove strade con Per Non Farti Male e la versione acustica de La Volta Buona. Siamo sempre in movimento, cercando di creare nuove connessioni con il pubblico».

“FERRINIS DELUXE EDITION”: LA TRACKLIST

Di seguito, la tracklist di Ferrinis Deluxe Edition dei Ferrinis: