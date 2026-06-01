1 Giugno 2026
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Alessandro Genovese
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1 Giugno 2026

Claudio Baglioni, il GrandTour La vita è adesso slitta al 2027: ecco le nuove date!

Il motivo? Una polmonite interstiziale acuta con 90 giorni di prognosi

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Claudio Baglioni premio speciale Lunezia 2025 e sei nuove date live
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Aggiornamento 1° giugno 2026: il tour GrandTour LA VITA È ADESSO di Claudio Baglioni, inizialmente previsto per l’estate 2026, è stato rinviato al 2027. L’artista è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta che richiederà circa 90 giorni di riposo e cure.

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà invece possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Premio Lunezia a Claudio Baglioni

Claudio Baglioni sarà l’ospite speciale della finale del Premio Lunezia 2025 e riceverà il Premio Lunezia Antologia 2025 – Edizione del Trentennale.

L’appuntamento è per il 19 ottobre a La Spezia, presso il Teatro Civico di Piazza Mentana. La serata avrà inizio alle ore 21.00, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il Premio speciale a Claudio Baglioni sarà assegnato per il valore musical-letterario del leggendario album La vita è adesso, il sogno è sempre, il disco più venduto di sempre in Italia che festeggia quest’anno i quarant’anni dalla sua pubblicazione.

Il Premio sarà costituito da un’opera scultorea in marmo bianco di Carrara. Claudio Baglioni sarà al centro dell’appuntamento finale del trentennale del Premio Lunezia, che avrà come scopo quello di raccontare il valore emozionale e musical-letterario delle sue canzoni, il focus della manifestazione ideata da Stefano De Martino.

Pierluigi Peracchini, Sindaco di La Spezia dichiara: “Il Teatro Civico della Spezia sarà palcoscenico della finale del Premio Lunezia, un altro grande evento che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra Città e che vedrà esibirsi i concorrenti finalisti di questo concorso canoro dalla rilevanza nazionale. Ospite d’eccezione sarà Claudio Baglioni, leggenda della canzone italiana, a cui conferiremo un prestigioso riconoscimento per il valore musical-letterario dell’album ‘La Vita È Adesso’. Questo prestigioso premio sarà anche un’occasione per riflettere su testi capaci di trasmettere un messaggio di profondo valore culturale e artistico a tutte le generazioni”.

L’autore del Premio Lunezia Stefano De Martino dichiara: “Claudio Baglioni è da sempre l’ispiratore emotivo del Premio Lunezia. Già a metà degli anni Novanta riconoscevo nelle sue canzoni la stessa forza e profondità del più alto cantautorato italiano. Da quella consapevolezza è nata in me la volontà di definire con maggiore precisione il concetto di arte-canzone, elaborando l’idea di valore musical-letterario, ovvero valore emozionale”.

Clicca in basso su “continua” per scoprire le nuove date live 2027!

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