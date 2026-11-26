Lorenzo Fragola pubblicherà venerdì 27 novembre 2026 Paura del buio, il nuovo singolo inedito per Numero Uno/Sony Music, che arriverà in radio e sulle piattaforme digitali. Il cantautore tornerà a un anno di distanza da Storte.

Il significato di Paura del buio di Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola parte da quello che ha trovato quando si è fermato a guardarsi attorno: “il mondo che ho visto davanti a me era più disperato, meno positivo”. Il confronto è con il passato, e il suo timore è che resti così ancora a lungo.

Il cantautore guarda alle guerre vicine e lontane, a chi non sa più come andare avanti, alla competizione e all’incertezza sul futuro. Soluzioni per tutto questo non ne ha, ma una risposta a certe paure l’ha trovata nei rapporti con le persone importanti.

Per Lorenzo Fragola, appoggiarsi a qualcuno che sa dare un senso di pace non sconfigge il buio, però aiuta ad affrontarne la paura e dà la forza per farlo. La ricetta non è uguale per tutti: gli ingredienti possono essere l’amore, una passione o altro.

Paura del buio , un assolo finale per la rabbia del brano

Il cantautore spiega che l’assolo in chiusura è pensato per dare vita alla rabbia nascosta nella canzone. Riconosce anche un’oscurità maggiore rispetto ai lavori passati, un’oscurità che non poteva nascondere: la pesantezza che vede attorno a sé doveva sentirsi nella produzione.

La produzione è di Mameli e Nardelli, che hanno lavorato per far emergere sia l’oscurità sia la luce. Mameli, all’anagrafe Mario Castiglione, ha scritto il brano con Fragola e aveva già realizzato con lui l’album Crepacuore.

Lorenzo Fragola: Parafulmini per Giorgia, X Factor e i due Sanremo

Fragola e Castiglione hanno firmato insieme anche un brano per Giorgia: per sapere che cosa racconta c’è il nostro articolo su Parafulmini.

Prima di Crepacuore c’erano stati X Factor, di cui il cantautore catanese, classe 1995, ha vinto l’ottava edizione nel 2014, e il Festival di Sanremo, con Siamo uguali nel 2015 e Infinite volte nel 2016.

Credits del brano ▸ Artista · Lorenzo Fragola

· Lorenzo Fragola ▸ Titolo · Paura del buio

· Paura del buio ▸ Autori · Lorenzo Fragola, Mario Castiglione

· Lorenzo Fragola, Mario Castiglione ▸ Produzione · Mameli, Nardelli

Foto: ufficio stampa ABOUT