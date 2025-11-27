Lorenzo Fragola torna con “Storte”, una ballad nuda e personale per il cantautore siciliano

Lorenzo Fragola Storte – testo e significato.

Storte è il nuovo brano del cantautore siciliano, disponibile dal 26 novembre negli store digitali e in radio da venerdì 28 novembre: una ballad essenziale e diretta che segna il ritorno alla scrittura più intima dell’artista.

“Storte”: il nuovo singolo di Lorenzo Fragola

Storte arriva in un momento particolare del percorso di Fragola, dopo il monologo televisivo a Le Iene con cui ha raccontato la sua assenza, i nodi irrisolti, la scelta di tornare alla musica con una libertà creativa ritrovata. Il brano, scritto insieme a Mameli e Andrea Bonomo, esce per Numero Uno/Sony Music ed è una ballad nuda, costruita attorno a voce e pianoforte.

Fragola spiega come questa canzone sia nata anni fa, pensata inizialmente per una voce femminile. Proprio per questo il testo si rivolge a un uomo: una scelta che l’artista ha voluto mantenere, lasciando intatta l’origine e l’onestà della scrittura.

Testo e significato di “ Storte ”

Storte racconta la chiusura di una relazione con uno sguardo adulto, privo di accuse, senza la ricerca di colpevoli. È una canzone che accetta il limite, riconosce la fragilità, prova a dare un nome a ciò che resta quando due persone si allontanano senza smettere di volersi bene.

Lorenzo Fragola canta l’imprevedibilità dei sentimenti e quella zona grigia in cui nessuno ha ragione e nessuno ha torto. Le “storte” sono le deviazioni emotive, i passi falsi, le crepe che continuano a tornare nella memoria: un luogo in cui ci si perde e ci si ritrova, anche quando le strade ormai si dividono.

Musicalmente il brano rinuncia a ogni sovrastruttura: niente orpelli, niente arrangiamenti invasivi. Piano e voce sostengono la narrazione, lasciando spazio ai respiri e a una delicatezza che diventa forza. Una scelta coerente con il momento artistico di Fragola, che vive la scrittura come urgenza personale prima che come risposta al mercato.

Lorenzo Fragola tra urgenza creativa e nuove consapevolezze

Nell’ultimo anno il cantautore ha raccontato più volte la sua necessità di rimettere al centro la qualità, il tempo e la sincerità. Nel monologo televisivo che ha emozionato pubblico e addetti ai lavori, Fragola ha ripercorso il periodo buio seguito al successo iniziale, la difficoltà di riconoscersi, la paura di non avere più nulla da dire.

Un percorso umano prima che artistico, culminato con una frase semplice e potentissima: “Sono Lorenzo Fragola, ora ho 30 anni, sono più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante.”

Storte è il primo tassello concreto di questo nuovo capitolo, una canzone che restituisce l’artista nella sua forma più essenziale e consapevole.

Testo “ Storte ” di Lorenzo Fragola

Non ho ragione io,

Non hai torto tu

Non c’è tempo per stare a guardare

Mentre un cinema vuoto scompare

Tra la gente tutta uguale

Mi hai tenuto ad un metro

Ma è strana la mente

Fa dei giri che tornano sempre

E la verità

È che sfioriamo da sempre

Cieli immensi nelle tue pupille

Che di viaggi ne hanno fatti mille

Se mi innamoro di un altro

Ti prego, tu abbracciami

E prenditi cura di me

Se non rimango qui

Dentro le nostre maledette storte

Ti darò un bacio, solo un bacio

In fronte

Non provare ora a svegliarti

Ti ho dato tanto, tanto, tanto

Ora si è fatto tardi

No, non è mica un crimine

Cercarsi poi dimenticarsi

A volte è solo coincidenza

come i treni coi ritardi

Continui a trascinarmi

Nei cieli immensi delle tue pupille

Che di viaggi ne hanno visti mille

Se mi innamoro di un altro

Ti prego, tu abbracciami

E prenditi cura di me

Se non rimango qui

Dentro le nostre maledette storte

Ti darò un bacio, solo un bacio

In fronte

Non provare ora a svegliarti

Ti ho dato tanto, tanto, tanto

Ora si è fatto tardi

…

Dentro le nostre maledette storte

Ti darò un bacio, solo un bacio

In fronte

Non provare ora svegliarti

Ti ho dato tanto,tanto,tanto

Ti ho dato tanto, tanto, tanto

Ora si è fatto tardi.