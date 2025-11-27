27 Novembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
27 Novembre 2025

Lorenzo Fragola torna con “Storte”, una ballad nuda e personale per il cantautore siciliano

Il singolo è stato scritto dall'artista insieme ad Andrea Bonomo e Mameli

News di All Music Italia
Lorenzo Fragola presenta il nuovo singolo “Storte”
Condividi su:

Lorenzo Fragola Storte – testo e significato.

Storte è il nuovo brano del cantautore siciliano, disponibile dal 26 novembre negli store digitali e in radio da venerdì 28 novembre: una ballad essenziale e diretta che segna il ritorno alla scrittura più intima dell’artista.

“Storte”: il nuovo singolo di Lorenzo Fragola

Storte arriva in un momento particolare del percorso di Fragola, dopo il monologo televisivo a Le Iene con cui ha raccontato la sua assenza, i nodi irrisolti, la scelta di tornare alla musica con una libertà creativa ritrovata. Il brano, scritto insieme a Mameli e Andrea Bonomo, esce per Numero Uno/Sony Music ed è una ballad nuda, costruita attorno a voce e pianoforte.

Fragola spiega come questa canzone sia nata anni fa, pensata inizialmente per una voce femminile. Proprio per questo il testo si rivolge a un uomo: una scelta che l’artista ha voluto mantenere, lasciando intatta l’origine e l’onestà della scrittura.

Testo e significato di “Storte

Storte racconta la chiusura di una relazione con uno sguardo adulto, privo di accuse, senza la ricerca di colpevoli. È una canzone che accetta il limite, riconosce la fragilità, prova a dare un nome a ciò che resta quando due persone si allontanano senza smettere di volersi bene.

Lorenzo Fragola canta l’imprevedibilità dei sentimenti e quella zona grigia in cui nessuno ha ragione e nessuno ha torto. Le “storte” sono le deviazioni emotive, i passi falsi, le crepe che continuano a tornare nella memoria: un luogo in cui ci si perde e ci si ritrova, anche quando le strade ormai si dividono.

Musicalmente il brano rinuncia a ogni sovrastruttura: niente orpelli, niente arrangiamenti invasivi. Piano e voce sostengono la narrazione, lasciando spazio ai respiri e a una delicatezza che diventa forza. Una scelta coerente con il momento artistico di Fragola, che vive la scrittura come urgenza personale prima che come risposta al mercato.

Copertina del singolo “Storte” di Lorenzo Fragola

Lorenzo Fragola tra urgenza creativa e nuove consapevolezze

Nell’ultimo anno il cantautore ha raccontato più volte la sua necessità di rimettere al centro la qualità, il tempo e la sincerità. Nel monologo televisivo che ha emozionato pubblico e addetti ai lavori, Fragola ha ripercorso il periodo buio seguito al successo iniziale, la difficoltà di riconoscersi, la paura di non avere più nulla da dire.

Un percorso umano prima che artistico, culminato con una frase semplice e potentissima: “Sono Lorenzo Fragola, ora ho 30 anni, sono più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante.

Storte è il primo tassello concreto di questo nuovo capitolo, una canzone che restituisce l’artista nella sua forma più essenziale e consapevole.

Testo “Storte” di Lorenzo Fragola

Non ho ragione io,
Non hai torto tu
Non c’è tempo per stare a guardare
Mentre un cinema vuoto scompare

Tra la gente tutta uguale
Mi hai tenuto ad un metro
Ma è strana la mente
Fa dei giri che tornano sempre

E la verità
È che sfioriamo da sempre
Cieli immensi nelle tue pupille
Che di viaggi ne hanno fatti mille

Se mi innamoro di un altro
Ti prego, tu abbracciami
E prenditi cura di me
Se non rimango qui
Dentro le nostre maledette storte
Ti darò un bacio, solo un bacio
In fronte
Non provare ora a svegliarti
Ti ho dato tanto, tanto, tanto
Ora si è fatto tardi

No, non è mica un crimine
Cercarsi poi dimenticarsi
A volte è solo coincidenza
come i treni coi ritardi

Continui a trascinarmi
Nei cieli immensi delle tue pupille
Che di viaggi ne hanno visti mille

Se mi innamoro di un altro
Ti prego, tu abbracciami
E prenditi cura di me
Se non rimango qui
Dentro le nostre maledette storte
Ti darò un bacio, solo un bacio
In fronte
Non provare ora a svegliarti
Ti ho dato tanto, tanto, tanto
Ora si è fatto tardi

Dentro le nostre maledette storte
Ti darò un bacio, solo un bacio
In fronte
Non provare ora svegliarti
Ti ho dato tanto,tanto,tanto
Ti ho dato tanto, tanto, tanto
Ora si è fatto tardi.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo 1

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 2

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 3

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 4

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 5

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
Amici 25 pagelle nona puntata 23 novembre 6

Amici 2025, le pagelle della nona puntata: Opi rinasce dalle proprie ceneri come un'araba fenice
Sanremo Giovani 2025 – terza puntata 7

Sanremo Giovani 2025, terza serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 25, Lorenzo Salvetti: significato e testo di "Stupida Vita" 10

Da X Factor ad Amici 25, Lorenzo Salvetti conquista un banco con l'inedito "Stupida Vita"

Cerca su A.M.I.