Shablo, Guè e Joshua pubblicano TUTTO OKAY con la voce di Pino D’Angiò
Il singolo rilegge Okay Okay di Pino D’Angiò: nel videoclip l’AI ricrea una sua storica performance.
di Chiara Tebaldini ·
Shablo, Guè e Joshua hanno pubblicato venerdì 27 novembre 2026 TUTTO OKAY, il nuovo singolo in radio e sulle piattaforme digitali per Oyster Music. Il brano rilegge in chiave contemporanea Okay Okay, canzone del 1981 di Pino D’Angiò, pioniere dell’italo funk.
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TUTTO OKAY di Shablo, Guè e Joshua: il videoclip con l’AI
Tra Guè e Pino D’Angiò c’era già stato un contatto: prima della scomparsa di quest’ultimo, nel 2024, i due si erano scambiati alcuni messaggi con l’intenzione di collaborare in futuro.
A portare avanti quella volontà è stato Francesco, il figlio di Pino D’Angiò, che cura le iniziative dedicate alla memoria del padre.
Oltre al campionamento di Okay Okay, il progetto usa anche l’immagine di D’Angiò: nel videoclip, attraverso tecniche di AI, è stata ricreata una sua storica performance in cui Guè, Shablo e Joshua si ritrovano catapultati negli anni ’80.
Il vinile 45 giri in edizione limitata
Dal 24 novembre è in pre-order sul sito di Universal Music Italia anche un’edizione limitata in vinile 45 giri, con la nuova versione, TUTTO OKAY, sul lato A e l’originale Okay Okay sul lato B.
Testo di TUTTO OKAY di Shablo, Guè e Joshua
Okay okay
Se non ti va
Io sono qui, tu balli là
Okay okay
Se non ti va
Io resto qui tu resti là
(Però, catenazzo che donna sei)
Io delle donne non mi fido
Il corteggiamento è un rito
Troppo spesso si finisce
Che una donna ti tradisce
E non importa se son bionde
Non importa se son more,
A me basta che sian tonde e disposte a far l’amore
Da bambino veramente fui cacciato dalla scuola
Perché la professoressa mi faceva molto gola
Quando facevo il militare poi la moglie del tenente
Mi faceva le moine io la presi tra la gente
Però ciao bambina, se sono qui per te stasera
è una fortuna
Okay okay
Se non ti va
Io sono qui tu balli là
Okay okay
Se non ti va
Io resto qui tu resti là
Pensa bene molto bene a quello che farai
Potrei darti un sogno che da un altro non avrai
Ti propongo un gioco, vengo quando lui non c’è
Tu lo chiami amore param gangsta
Sì, nelle puntate scorse
Siamo andati su e giù come un roller coaster
Mi sembra che ti va mettere il tramonto da varie coste
Chiusi in una suite facciamo le cose nostre
Oh, scivolato via dal suo letto
Dopo una notte delitto perfetto
Il suo corpo le curve di una band
L’amore dura il tempo di un weekend
Il tuo sguardo è killer, champagne bottiglie night and day
Nelle mie pupille pezzi da mille
Okay okay
Okay okay
Se non ti va
Io sono qui tu balli là
Okay okay
Se non ti va
Io resto qui tu resti là
Pensa bene molto bene a quello che farai
Potrei darti un sogno che da un altro non avrai
Ti propongo un gioco vengo quando lui non c’è
Tu lo chiami amore param gangsta
Perciò bambino se sono qui per te stasera è una fortuna
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