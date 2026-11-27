Shablo, Guè e Joshua hanno pubblicato venerdì 27 novembre 2026 TUTTO OKAY, il nuovo singolo in radio e sulle piattaforme digitali per Oyster Music. Il brano rilegge in chiave contemporanea Okay Okay, canzone del 1981 di Pino D’Angiò, pioniere dell’italo funk.

Leggi subito il testo integrale ↓

TUTTO OKAY di Shablo, Guè e Joshua: il videoclip con l’AI

Tra Guè e Pino D’Angiò c’era già stato un contatto: prima della scomparsa di quest’ultimo, nel 2024, i due si erano scambiati alcuni messaggi con l’intenzione di collaborare in futuro.

A portare avanti quella volontà è stato Francesco, il figlio di Pino D’Angiò, che cura le iniziative dedicate alla memoria del padre.

Oltre al campionamento di Okay Okay, il progetto usa anche l’immagine di D’Angiò: nel videoclip, attraverso tecniche di AI, è stata ricreata una sua storica performance in cui Guè, Shablo e Joshua si ritrovano catapultati negli anni ’80.

Il vinile 45 giri in edizione limitata

Dal 24 novembre è in pre-order sul sito di Universal Music Italia anche un’edizione limitata in vinile 45 giri, con la nuova versione, TUTTO OKAY, sul lato A e l’originale Okay Okay sul lato B.

Credits del brano ▸ Artista · Shablo, Guè, Joshua, Pino D’Angiò

· Shablo, Guè, Joshua, Pino D’Angiò ▸ Titolo · TUTTO OKAY

· TUTTO OKAY ▸ Autori · Testo: Pino D’Angiò, Massimiliano Cellamaro, Cosimo Fini · Musica: Pino D’Angiò, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Lorenzo Mangani, Enrico Intra

· Testo: Pino D’Angiò, Massimiliano Cellamaro, Cosimo Fini · Musica: Pino D’Angiò, Pablo Miguel Lombroni Capalbo, Lorenzo Mangani, Enrico Intra ▸ Produzione · Shablo

Testo di TUTTO OKAY di Shablo, Guè e Joshua

Okay okay

Se non ti va

Io sono qui, tu balli là

Okay okay

Se non ti va

Io resto qui tu resti là

(Però, catenazzo che donna sei)

Io delle donne non mi fido

Il corteggiamento è un rito

Troppo spesso si finisce

Che una donna ti tradisce

E non importa se son bionde

Non importa se son more,

A me basta che sian tonde e disposte a far l’amore

Da bambino veramente fui cacciato dalla scuola

Perché la professoressa mi faceva molto gola

Quando facevo il militare poi la moglie del tenente

Mi faceva le moine io la presi tra la gente

Però ciao bambina, se sono qui per te stasera

è una fortuna

Okay okay

Se non ti va

Io sono qui tu balli là

Okay okay

Se non ti va

Io resto qui tu resti là

Pensa bene molto bene a quello che farai

Potrei darti un sogno che da un altro non avrai

Ti propongo un gioco, vengo quando lui non c’è

Tu lo chiami amore param gangsta

Sì, nelle puntate scorse

Siamo andati su e giù come un roller coaster

Mi sembra che ti va mettere il tramonto da varie coste

Chiusi in una suite facciamo le cose nostre

Oh, scivolato via dal suo letto

Dopo una notte delitto perfetto

Il suo corpo le curve di una band

L’amore dura il tempo di un weekend

Il tuo sguardo è killer, champagne bottiglie night and day

Nelle mie pupille pezzi da mille

Okay okay

Okay okay

Se non ti va

Io sono qui tu balli là

Okay okay

Se non ti va

Io resto qui tu resti là

Pensa bene molto bene a quello che farai

Potrei darti un sogno che da un altro non avrai

Ti propongo un gioco vengo quando lui non c’è

Tu lo chiami amore param gangsta

Perciò bambino se sono qui per te stasera è una fortuna