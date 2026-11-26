Alex Wyse pubblicherà venerdì 27 novembre 2026 il nuovo singolo Vorrei, vorrei, in uscita per Artist First. Il brano arriverà a sei mesi da Dicono che tutte le cose belle poi finiscono, il secondo album del cantautore.

Annunciando la data sui social, Alex Wyse si è soffermato sul titolo e ha raccontato di averci messo un po’ a capire che “vorrei è una parola che dice molto di più di quello che sembra”.

Il significato di Vorrei, vorrei di Alex Wyse

Nei versi anticipati dall’artista, il protagonista, fra i dolori dell’amore e i traumi di una guerra, sceglie i primi. Se tornasse dal fronte, temerebbe di fare del male alla persona accanto, fino a toglierle la serenità.

Il protagonista teme anche di crescere nel modo sbagliato e di abituarsi a tutto, dagli impegni solo di facciata a un sistema che lo manipola e gli chiede più di quanto restituisce.

Per lui, diventare davvero grande potrebbe voler dire smettere di avere paura. Subito dopo, però, ammette che forse spera soltanto di non crescere e di avere sempre la forza di scuotere tutto.

Alex Wyse, l’annuncio di Red Ball City prima di Vorrei, vorrei

Il 23 novembre il cantautore aveva dedicato un lungo post ai desideri rinviati: tra lavoro e scadenze, a suo dire, manca perfino lo spazio per capire che cosa si vuole davvero. E questo, per lui, non si può liquidare come pigrizia.

Nello stesso post Alex Wyse aveva annunciato per il giorno dopo il sito Red Ball City, una città che parte vuota: chi entra ha un solo nome e vede cominciare la propria vita, che per una volta può osservare dall’alto, fra strade e orari uguali per tutti.

Alex Wyse da Amici a Sanremo 2025 con Rockstar

Alex Wyse, all’anagrafe Alessandro Rina, ha partecipato ad Amici 21 e fra il 2022 e il 2023 ha ottenuto tre dischi d’oro FIMI. Nel 2025 si è poi classificato secondo fra le Nuove Proposte di Sanremo con Rockstar.

Il suo secondo album è uscito il 15 maggio 2026 per Artist First e contiene otto brani. Per ritrovarli è disponibile la tracklist di Dicono che tutte le cose belle poi finiscono.

Credits del brano ▸ Artista · Alex Wyse

· Alex Wyse ▸ Titolo · Vorrei, vorrei

Foto: Federica Failla