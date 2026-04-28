Alex Wyse nuovo album: il 15 maggio uscirà per Artist First Dicono che tutte le cose belle poi finiscono, il nuovo progetto discografico del cantautore. Il titolo è stato svelato insieme alla tracklist, composta da otto brani.

Il disco arriva dopo l’esperienza sanremese e mette insieme scrittura pop, memoria sentimentale e una certa attrazione per immaginari del passato. Film, musica, riferimenti retrò e rapporti lasciati a metà entrano nelle canzoni senza diventare nostalgia da cartolina.

Alex Wyse, il nuovo album si intitola Dicono che tutte le cose belle poi finiscono

Il titolo scelto da Alex Wyse porta subito il disco dentro un territorio preciso: quello delle cose che finiscono, o che forse cambiano forma prima ancora di chiudersi davvero.

Le canzoni raccontano addii, relazioni sospese, amori instabili e ricordi che restano attaccati ai gesti di tutti i giorni. L’amore, nel disco, non viene trattato come un punto fermo. È più spesso una zona mobile, attraversata da paura, desiderio di esporsi e bisogno di non perdere se stessi.

La tracklist del nuovo album di Alex Wyse

Dicono che tutte le cose belle poi finiscono conterrà otto tracce:

+LOVE Amara Rockstar Tenco e Dalida Vis à Vis Batticuore Notte stupida Arrivederci più

Nella tracklist convivono brani già entrati nella nuova fase discografica di Alex Wyse e canzoni che aprono altre direzioni del racconto. Arrivederci più, pubblicato ad aprile, aveva già anticipato il tono del progetto: una scrittura legata agli addii, ma lontana dall’idea di chiusura netta.

Nel disco di Alex Wyse entrano amore, memoria e identità

Uno dei temi centrali del progetto è il modo in cui oggi si vivono i rapporti. Tutto corre, tutto passa attraverso schermi, notifiche e immagini da costruire. In mezzo, resta il tentativo di capire cosa sia davvero autentico e cosa invece somigli più a un’abitudine.

Il disco alterna momenti più introspettivi e aperture più libere, con un immaginario che guarda anche indietro per parlare del presente. Alex Wyse non cerca una morale finale: mette in fila frammenti, relazioni, domande e contraddizioni di chi prova a riconoscersi mentre tutto sembra cambiare troppo in fretta.

Dicono che tutte le cose belle poi finiscono sarà disponibile dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali per Artist First.