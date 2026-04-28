28 Aprile 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
28 Aprile 2026

Alex Wyse, il nuovo album ha un titolo lunghissimo: “Dicono che tutte le cose belle poi finiscono”

Il progetto uscirà il 15 maggio per Artist First con otto tracce.

News di All Music Italia
Alex Wyse in un campo, foto promozionale per il nuovo album Dicono che tutte le cose belle poi finiscono
Condividi su:

Alex Wyse nuovo album: il 15 maggio uscirà per Artist First Dicono che tutte le cose belle poi finiscono, il nuovo progetto discografico del cantautore. Il titolo è stato svelato insieme alla tracklist, composta da otto brani.

Il disco arriva dopo l’esperienza sanremese e mette insieme scrittura pop, memoria sentimentale e una certa attrazione per immaginari del passato. Film, musica, riferimenti retrò e rapporti lasciati a metà entrano nelle canzoni senza diventare nostalgia da cartolina.

Alex Wyse, il nuovo album si intitola Dicono che tutte le cose belle poi finiscono

Il titolo scelto da Alex Wyse porta subito il disco dentro un territorio preciso: quello delle cose che finiscono, o che forse cambiano forma prima ancora di chiudersi davvero.

Le canzoni raccontano addii, relazioni sospese, amori instabili e ricordi che restano attaccati ai gesti di tutti i giorni. L’amore, nel disco, non viene trattato come un punto fermo. È più spesso una zona mobile, attraversata da paura, desiderio di esporsi e bisogno di non perdere se stessi.

La tracklist del nuovo album di Alex Wyse

Dicono che tutte le cose belle poi finiscono conterrà otto tracce:

  1. +LOVE
  2. Amara
  3. Rockstar
  4. Tenco e Dalida
  5. Vis à Vis
  6. Batticuore
  7. Notte stupida
  8. Arrivederci più

Nella tracklist convivono brani già entrati nella nuova fase discografica di Alex Wyse e canzoni che aprono altre direzioni del racconto. Arrivederci più, pubblicato ad aprile, aveva già anticipato il tono del progetto: una scrittura legata agli addii, ma lontana dall’idea di chiusura netta.

Copertina del nuovo album di Alex Wyse Dicono che tutte le cose belle poi finiscono

Nel disco di Alex Wyse entrano amore, memoria e identità

Uno dei temi centrali del progetto è il modo in cui oggi si vivono i rapporti. Tutto corre, tutto passa attraverso schermi, notifiche e immagini da costruire. In mezzo, resta il tentativo di capire cosa sia davvero autentico e cosa invece somigli più a un’abitudine.

Il disco alterna momenti più introspettivi e aperture più libere, con un immaginario che guarda anche indietro per parlare del presente. Alex Wyse non cerca una morale finale: mette in fila frammenti, relazioni, domande e contraddizioni di chi prova a riconoscersi mentre tutto sembra cambiare troppo in fretta.

Dicono che tutte le cose belle poi finiscono sarà disponibile dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali per Artist First.

All Music Italia

Articoli più letti

Collage con dodici artisti protagonisti della finale di Canzonissima 2026, da Malika Ayane a Riccardo Cocciante 1

Canzonissima 2026, le pagelle della finale: tra canzoni vere, scelte discutibili e un format che si è perso
Gli allievi a rischio eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici 2026 2

Serale Amici 2026, sesta puntata: Alex è l'eliminato del 25 aprile
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 3

Elisa, la scaletta del tour 2026 apre i palasport tra rarità, inediti e i Cranberries
Riccardo Cocciante in un ritratto usato per l’articolo sulla vittoria della finale di Canzonissima 2026 con Margherita 4

Canzonissima 2026, Riccardo Cocciante vince la finale con Margherita e rimette in ordine l’ultima serata
Le pagelle dei cantanti della sesta puntata del Serale di Amici 2026 del 25 aprile 5

Serale Amici 2026, le pagelle della sesta puntata: Riccardo impacciato, Angie brillante
Lorenzo Salvetti in una foto scattata nella scuola di Amici usata per l’editoriale sul peso che talent e pubblico scaricano sui ragazzi 6

Lorenzo Salvetti ad Amici e il peso che talent e pubblico scaricano sui ragazzi
Logo di TIM Battiti Live Spring 2026, programma musicale in onda su Canale 5 7

Battiti Live Spring 2026, la scaletta della prima puntata: da Annalisa e Geolier a Emma, Fedez e Rkomi
Leo Gassmann cammina in un prato con una chitarra in spalla nell’immagine usata per l’articolo su Girasole 8

Leo Gassmann, Girasole: testo e significato del brano che punta dritto all’estate
Collage con Lucio Battisti e Fabrizio Moro usato per l’articolo sulla canzone vincitrice di Canzonissima 2026, Il mio canto libero 9

Canzonissima 2026 incorona Il mio canto libero: Fabrizio Moro porta Lucio Battisti fino al titolo finale
Logo di Canzonissima su sfondo blu usato per l’articolo sulla finale del 25 aprile 2026 in onda su Rai 1 10

Canzonissima 2026, finale del 25 aprile: la scaletta tra classici, repertorio personale e una domanda aperta sul format

Cerca su A.M.I.