“Batticuore”, Alex Wyse: “Oggi corriamo troppo. Dovremmo imparare a rallentare”

L’intervista ad Alex Wyse: dal nuovo singolo Batticuore al Sanremo Giovani World Tour.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 – nella sezione Nuove Proposte – con il brano Rockstar, Alex Wyse torna con Batticuore (Artist First): un pezzo pieno di energia che promette di farci ballare per tutta l’estate, in cui il cantautore ha voluto divertirsi, mostrandoci un lato dance inaspettato.

“Viviamo nell’epoca del subito: amori che iniziano con un vocale di dieci secondi e finiscono con un messaggio visualizzato.

Il batticuore è un colpo leggero al petto, tra il ridere e il piangere. È il sentire tutto, ma solo per un istante. Nasce da una vibrazione, da una frase fuori posto, da una notifica che fa più male di quanto dovrebbe.

In questa corsa frenetica che è la vita di oggi, ci illudiamo che l’amore sia solo un’eco, un riflesso che, molto spesso, non riusciamo ad afferrare davvero. Ci innamoriamo prima ancora di conoscere chi abbiamo davanti e, per salvarci, ci raccontiamo una bugia: è solo batticuore”.

Insomma, il brano parla dell’amore contemporaneo, quello caotico e veloce, che ti investe all’improvviso e ti prende prima ancora che tu riesca a capirlo. Ma Alex non si ferma qui, in superficie. Ed ecco che Batticuore racconta anche, e soprattutto, la paura di innamorarsi davvero e il desiderio che tutto sia solo momentaneo, leggero e facile da dimenticare.

ALEX WYSE: “BATTICUORE”, IL SANREMO GIOVANI WORLD TOUR E… IL TOUR ESTIVO

Il 24 maggio e il 26 settembre Alex Wyse sarà protagonisti di due speciali appuntamenti live, che si terranno rispettivamente al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma.

Queste due date sanciranno l’inizio e la fine del tour estivo del giovane cantautore, in partenza il 1° agosto da San Giorgio Ionico (TA).

Ma non è tutto! Quest’oggi prenderà infatti il via il Sanremo Giovani World Tour: un progetto organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e da Rai, che permetterà ai finalisti di Sanremo Giovani 2024 di calcare i palcoscenici di cinque città del Nord America: Montreal (2 maggio), Toronto (4 maggio), Miami (6 maggio), New York (8 maggio) e Chicago (11 maggio).

“BATTICUORE”, VIDEOINTERVISTA AD ALEX WYSE

Durante l’intervista con Alex Wyse abbiamo parlato del suo debutto in Nord America con il Sanremo Giovani World Tour, ma anche e soprattutto del suo nuovo singolo, Batticuore, che ci mostra il suo lato più giocoso e divertente.

Ma, nonostante l’apparente leggerezza suggerita dalla melodia e dal ritmo del brano, Batticuore affronta una tematica molto importante e sempre più attuale:

“Ho voluto tirare fuori la tematica delle cose veloci. Oggi ci innamoriamo in fretta e, tante volte, ancor prima di vedere la fine, ci immaginiamo il finale.

Insomma, è tutto molto veloce e dovremmo forse trovare un modo per rallentare e per sentire bene tutte le emozioni che ci attraversano. Perché è vero… oggi corriamo tantissimo e finiamo per dare poca importanza a tanti momenti che, invece, la meriterebbero”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire nuovi interessanti dettagli dell’universo musicale, e non solo, di Alex Wyse.

Foto di copertina a cura di Ben Drame